Były piłkarz Premier League miał przemycić 2 tony kokainy! Brat już uciekł do Dubaju

Sezon 2009/10 był najlepszym w karierze Ronniego S. Prawy obrońca rozegrał wówczas 46 meczów w barwach Twente Enschede, strzelił dwa gole i miał sześć asyst. S., jako podstawowy zawodnik drużyny, zdobył pierwsze - i jak na razie jedyne - mistrzostwo Holandii w historii klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Dobra postawa zaowocowała transferem do Premier League. Latem 2010 r. Wigan Athletic zapłaciło za S. dwa miliony funtów. W sezonie 2012/13 Holender zagrał w czterech meczach Pucharu Anglii, w którym Wigan sensacyjnie awansowało do finału.

W decydującym meczu klub S. przegrał 0:1 z Manchesterem City, jednak sam zawodnik nie zagrał w tym meczu. Niedługo później Holender odszedł do Standardu Liege. Po dwóch sezonach w Belgii S. spędził jeszcze rok w NAC Breda, której był wychowankiem i zakończył karierę.

Były zawodnik Premier League przemycał kokainę

Po niej losy S. nie potoczyły się tak, jak powinny. W czerwcu S. został zatrzymany przez holenderską policję pod zarzutem udziału w przestępstwach narkotykowych w 2021 r. i 2022 r. W czwartek sąd w Bredzie poinformował, że S. jest podejrzany o udział w przemycie ponad dwóch ton kokainy!

- Twierdzę, że S. był ważnym graczem w świecie przemytu narkotyków - powiedział zajmujący się sprawą holenderski prokurator. Były piłkarz nie pojawił się na czwartkowej rozprawie. Przed sądem stanie najpewniej 28 listopada. Do tego czasu Holender będzie przebywał w tymczasowym areszcie.

W sprawie zatrzymano jeszcze rodziców, brata oraz dziewczynę 40-latka. S. jako jedyny wciąż pozostaje w areszcie. Prokuratura poinformowała, że w trakcie przeszukania sześciu domów i kampera zarekwirowano 100 tys. euro w gotówce, sześć luksusowych zegarków oraz biżuterię. To samo spotkało jacht, trzy nieruchomości oraz trzy samochody.

Prawnik S. wnioskował o zwolnienie go z aresztu, jednak sąd tę prośbę odrzucił. Jak poinformował, istnieje obawa, że 40-latek uciekłby do Dubaju, gdzie od kilku tygodni przebywa jego brat. W sumie S. ma na koncie 73 występy w Wigan. 62 z nich to spotkania Premier League.