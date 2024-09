Odrzucił miliony z Barcelony, teraz gra w 5. lidze. "Jestem naśladowcą Jezusa"

Był 29 października 2007 r., kiedy John Bostock został najmłodszym w historii debiutantem Crystal Palace. Pomocnik wszedł w 70. minucie meczu z Watfordem (0:2) w Championship, mając zaledwie 15 lat i 287 dni. Był to moment, na który angielskie media czekały od dawna.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Bostock uchodził bowiem za generacyjny talent. Anglicy zachwycali się nim i mimo jego młodego wieku widzieli w nim lidera kadry na lata. Nie było jednak tak, że w nastolatku zakochali się jedynie jego rodacy. Wieść o jego niebywałym talencie szybko poszła w świat.

Rok przed oficjalnym debiutem w Crystal Palace po Bostocka zgłosiła się FC Barcelona. W 2006 r., kiedy zawodnik miał raptem 14 lat, Katalończycy zaoferowali mu aż 10-letnią umowę. Po rozmowach z rodzicami i otoczeniem młodzieżowy reprezentant Anglii niespodziewanie tę ofertę odrzucił.

Latem 2008 r. Bostock przeniósł się do Tottenhamu za 700 tys. funtów. Była to cena wyznaczona przez sąd, który rozstrzygał spór między londyńskimi klubami. Crystal Palace oskarżyło Tottenham o nielegalne działania i skierowało sprawę do sądu, który w umowie między klubami zawarł jeszcze bonusy dla Crystal Palace i 15-procentową klauzulę od kolejnej sprzedaży zawodnika.

Odrzucił Barcelonę, skończył w 5. lidze

Był to początek końca jego kariery, która nawet na dobre się nie rozkręciła. Chociaż w listopadzie 2008 r. Bostock zagrał przeciwko Dinamu Zagrzeb w Pucharze UEFA, stając się też najmłodszym debiutantem w Tottenhamie (16 lat i 295 dni, dziś wyprzedza go już trzech zawodników - red.), to kariery w klubie nie zrobił.

Już rok później Bostock został wypożyczony do Brentford, gdzie spędził sezon w League One z Wojciechem Szczęsnym. Był to tylko początek serii wypożyczeń, na jakie trafiał pomocnik. W kolejnych sezonach Tottenham oddawał go do Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon Town oraz Toronto FC. W sumie Bostock rozegrał raptem cztery spotkania w Tottenhamie, który latem 2013 r. poinformował o rozstaniu z zawodnikiem.

Wtedy zaczęła się jego tułaczka po świecie. W kolejnych latach Bostock był piłkarzem Royalu Antwerp, OH Leuven, Lens, Bursasporu, Toulouse, Nottingham Forest, Doncaster Rovers i Notts County. Latem tego roku Bostock podpisał umowę z grającym w National League Solihull Moors. To dopiero piąty poziom rozgrywkowy w Anglii.

- Czy żałuję, że nie skorzystałem z oferty Barcelony? Nie. Na pewno żyłoby się tam fajnie, ale to w Londynie poznałem moją żonę, a w trakcie kontraktu z Tottenhamem stałem się prawdziwym mężczyzną - powiedział Bostock.

- Kiedy miałem 14 lat, wraz z najbliższymi doszliśmy do wniosku, że najlepszą opcją dla mnie będzie pozostanie w Anglii. Jestem naśladowcą Jezusa i wierzę w to, że moja droga została już wcześniej wyznaczona. W tamtym czasie byłem bardzo religijny i wiara pozwoliła mi szybko dojrzeć. To wiara dawała mi inną perspektywę na karierę i całe życie. Czułem, że powinienem pozostać w Londynie - podsumował Bostock.

32-letni obecnie pomocnik zagrał w tym sezonie w pięciu meczach, nie strzelił gola, nie miał asysty.