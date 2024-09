Oto następca Guardioli. Prosto z największej rewelacji La Liga

Kontrakt Pepa Guardioli obowiązuje do czerwca 2025 roku i wiele wskazuje na to, że Hiszpan po latach sukcesów pożegna się z Manchesterem City. Zdaniem hiszpańskich mediów władze klubu chcą jednak kontynuować dzieło Hiszpana i powoli przygotowują się do zatrudnienia jego rodaka. To trener, który w zeszłym sezonie dokonał sensacji.

3 John Sibley / Action Images via Reuters Otwórz galerię Na Gazeta.pl