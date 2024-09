Tak za granicą piszą o Kiwiorze. Aż przykro patrzeć

Jakub Kiwior zadebiutował w reprezentacji Polski nieco ponad dwa lata temu, kiedy Czesław Michniewicz postawił na niego w spotkaniu z Holandią. Od tamtej pory nie opuścił żadnego meczu, a na Euro 2024 pobił rekord Jana Urbana, ponieważ w spotkaniu z Francją wyszedł w podstawowym składzie kadry 26. raz z rzędu. Wynik nie został zbytnio poprawiony, gdyż obrońca fatalnie spisał się ze Szkocją, przez co z Chorwatami nie zaliczył nawet minuty.

Koszmarna sytuacja Jakuba Kiwiora. "Powinniśmy się go pozbyć tak szybko, jak to możliwe"

- Zagrał bardzo słabo, popełniał dziecinne błędy. Kadra jest dla najlepszych, a nie dla tych, którzy mają problemy w klubie - przekazał były reprezentant Polski Jacek Bąk. Dał tym do zrozumienia to, co wydaje się oczywiste od dłuższego czasu - Kiwior musi opuścić Arsenal. W tym sezonie nie pojawił się jeszcze nawet na murawie, a z Wolverhampton Mikel Arteta nie zabrał go nawet do kadry meczowej.

24-latek chętnie udałby się na wypożyczenie, zwłaszcza że zabiega o niego kilka włoskich klubów. Hiszpan blokuje jednak ten ruch, gdyż uważa, że Kiwior przyda mu się w tym sezonie. Teraz jego sytuację ocenił OneFootball. Portal wskazał trzech piłkarzy, których klub musi się pozbyć. "Arsenal zdołał w lecie pozbyć się większości 'martwych' graczy za przyzwoitą sumę pieniędzy, jednak to nie wszyscy" - czytamy. Nie trzeba nic więcej dodawać: Kiwior jest pierwszym z nich.

"Uważam, że powinniśmy się go pozbyć tak szybko, jak to możliwe. Nie jest wystarczająco dobry, by grać w naszej drużynie. Jest sztywny, za mało elastyczny, by zmieniać pozycję. Nieefektywnie wyprowadza też piłkę, a ponadto nie jest stabilny. Nie znajduje się też wysoko w hierarchii ani jako lewy obrońca, ani jako półlewy stoper, co jest kolejnym powodem, w związku z którym powinien odejść" - oznajmiono.

Sytuacja Kiwiora jest fatalna, co do tego nie ma wątpliwości. Dodatkowo boli fakt, że poza samym piłkarzem cierpi również nasza kadra. - Kiwior ma potężny problem. A problemy Kiwiora to także problemy reprezentacji Polski. Bo w ostatnich latach nie było zawodnika, który w kadrze miałby takie statystyki jak on. Perspektywy na rychłą poprawę są marne, co zmusza nas do niepokojącej refleksji nie tylko nad samym zawodnikiem, ale i Probierzem oraz jego drużyną - podsumował Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Kolejnymi zawodnikami, których Arsenal powinien się pozbyć, są: Thomas Partey oraz sprowadzony dwa lata temu z Manchesteru City za ponad 50 mln euro Gabriel Jesus. "Arteta zdecydował i to Havertz będzie podstawowym snajperem. Uważam zatem, że potrzebujemy napastnika z większą skutecznością w polu karnym, który nie boi się wchodzić w wolne przestrzenie. Potrzebujemy klasycznej 'dziewiątki', dlatego trzeba poświęcić Brazylijczyka" - wyjaśniono.