John Obi Mikel ujawnia ws. Osimhena. Prawda wyszła na jaw

Victor Osimhen był bohaterem jednego z najbardziej nieoczekiwanych transferów w zamkniętym niedawno letnim okienku. Nigeryjczyk, który jeszcze do niedawna był gwiazdą Napoli, sensacyjnie został wypożyczony do Galatasaray. Stało się tak, mimo że Turkom nie udało się awansować do Ligi Mistrzów.

Roczne wypożyczenie było dla Osimhena jedynym rozwiązaniem sytuacji, w jakiej się znalazł. Gdyby nie ono, Nigeryjczyka czekałoby co najmniej kilka miesięcy spędzonych na trybunach, a nie na boisku. Bo w Napoli nie miał on już przyszłości.

Co najmniej od roku Osimhen kręcił bowiem nosem i przebąkiwał o chęci zmiany klubu. Pod koniec zeszłego sezonu Nigeryjczyk postawił sprawę jasno i przekazał władzom Napoli, że latem będzie chciał zmienić otoczenie. Problem w tym, że nic z tego nie wyszło.

Zawodnikiem mocno interesowało się PSG, jednak do transferu nie doszło z dwóch powodów. Po pierwsze, do piłkarza nie był przekonany trener Luis Enrique. Po drugie, zaporowe oczekiwania przy transferze miał agent Osimhena.

Do końca letniego okienka transferowego w grze o napastnika pozostały dwa kluby: Al-Ahli oraz Chelsea. Do pierwszego nie był przekonany sam Osimhen, z drugim nie zdążył dojść do pełnego porozumienia. Ale to nie znaczy, że do transferu nie dojdzie.

Mimo że Nigeryjczyk formalnie wciąż jest zawodnikiem Napoli, to we Włoszech nie ma już czego szukać. Antonio Conte skreślił Osimhena, zakazał mu treningów z pierwszym zespołem, a w jego miejsce sprowadził z Chelsea swojego ulubieńca, Romelu Lukaku.

Osimhen, mimo że został wypożyczony do Galatasaray, będzie musiał szukać długoterminowego rozwiązania. I tu z pomocą może przyjść Chelsea. W swoim podcaście rąbka tajemnicy uchylił były zawodnik londyńskiego klubu, John Obi Mikel.

Transfer Osimhena już w styczniu?

- Wiem, czego oczekiwał Victor i wiem, co zaoferował mu klub. Strony doszły do porozumienia. Do zamknięcia transferu brakowało tylko testów medycznych i kilku papierków, których nie zdążyliśmy załatwić do końca okienka - powiedział Mikel.

- Obie strony musiały iść na kompromis i zrobiły wiele, żeby doszło do transferu. Chwała za to Chelsea, bo widzę, że mają ambicje, by przywrócić klub na jego miejsce. Sam Victor też bardzo chciał tego transferu - dodał.

- Był bardzo rozczarowany, że ostatecznie to się nie udało. Po zamknięciu okienka rozmawiałem z nim przez 20 minut i powiedziałem mu: "Zawsze jestem po twojej stronie. Wiem, że sytuacja nie jest łatwa, ale w tej chwili musisz ciężko pracować i trenować". Victor jest twardy. Ma silny charakter trochę jak Didier Drogba i Diego Costa, a takiego zawodnika potrzebuje Chelsea - kontynuował Nigeryjczyk.

- Nie mam żadnych obaw co do tego transferu. Jeśli trzeba będzie wznowić rozmowy już zimą albo za rok, będziemy wiedzieli, gdzie się zatrzymaliśmy i czego możemy od siebie oczekiwać. To tylko drobne szczegóły, które dzielą nas od końca historii - podsumował.

To nie pierwszy raz, kiedy Mikel mocno angażował się w transfer Osimhena. Już jesienią zeszłego roku w tym samym podcaście Nigeryjczyk w rozmowie z nim namawiał rodaka na przenosiny na Stamford Bridge. 25-letni Osimhen trafił do Napoli latem 2020 r. z Lille. We Włoszech rozegrał 133 mecze, strzelił 76 goli, miał 18 asyst. W sezonie 2022/23 walnie przyczynił się do sukcesu Napoli, które po ponad 30 latach odzyskało mistrzostwo kraju.