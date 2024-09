Hiszpanie już to wiedzą. Sensacyjne wieści ws. przyszłości Haalanda

Erling Haaland świetnie prezentuje się w Manchesterze City, gdzie jest największą gwiazdą. Z powodu jego wysokiej formy regularnie pojawiają się informacje łączące go z przenosinami do innych klubów, a szczególnie do Realu Madryt. Teraz najnowsze wieści w sprawie przyszłości Norwega przekazała hiszpańska "Marca". Okazuje się, że napastnik może wkrótce przedłużyć umowę.

3 John Sibley / Action Images via Reuters Otwórz galerię Na Gazeta.pl