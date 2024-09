Słowa poszły w świat. Gwiazdor Manchesteru City bije na alarm

Ostatni raport organizacji FIFPro dotyczący obciążeń piłkarzy pokazuje, że ci z topowych klubów i reprezentacji mają prawo być potwornie zmęczeni. W trakcie sezonu rozgrywają wiele spotkań, ponadto bardzo dużo czasu spędzają w podróżach. O powadze tego problemu coraz bardziej otwarcie mówią także główni zainteresowani.

Bernardo Silva alarmuje ws. obciążeń piłkarzy. "Kalendarz jest kompletnie szalony"

Podczas zgrupowania reprezentacji Portugalii głos w tej sprawie zabrał Bernardo Silva, kluczowy zawodnik Manchesteru City. - Kiedy gracze narzekają, ludzie mówią, że nie możemy narzekać na życie, jakie mamy, i bez wątpienia jest to prawda. Spełniamy marzenia i kochamy to, co robimy. Jednak pojawia się problem polegający na tym, że meczów jest coraz więcej. Kalendarz jest kompletnie szalony, nie ma tu innego wyjaśnienia - powiedział na konferencji prasowej, cytowany przez "A Bola".

Na tym pomocnik nie poprzestał i dla przykładu przedstawił, jak napięty jest terminarz jego zespołu. - Otrzymaliśmy wiadomość, że pomiędzy meczem z Arsenalem w Premier League a spotkaniem z Watfordem w Pucharze Ligi będziemy mieli tylko jeden dzień odpoczynku. A jeśli nie zostaniemy wyeliminowani, będziemy grać co trzy dni przez kolejne dziewięć miesięcy. Uważam, że ciężar, jaki nałożono na zawodników, jest całkowicie absurdalny - wyjaśnił.

Kwestia ta jest znacznie bardziej złożona. - Więcej meczów w Lidze Narodów. Dodatkowe dwa mecze w Lidze Mistrzów, a jeśli nie zakwalifikujesz się bezpośrednio do 1/8 finału, musisz jeszcze rozegrać kolejne dwa spotkania barażowe. Klubowe Mistrzostwa Świata na koniec roku. Nie jest to łatwe, szczególnie dla tych, którzy mieszkają za granicą. Bardzo mało czasu spędzam z rodziną, z przyjaciółmi. To część mojego zawodu, ale tak naprawdę obciążenie meczami, któremu jesteśmy obecnie poddawani, jest zupełnie irracjonalne - dodał.

Bernardo Silva jako kluczowy piłkarz czołowego angielskiego klubu, liczącego się w grze o pięć trofeów (krajowa liga i puchar, Liga Mistrzów, Puchar Ligi, KMŚ), a także walczącej o najwyższe cele reprezentacji Portugalii, jest bardzo narażony na to, że będzie musiał grać ogromną liczbę spotkań. Może ich być nawet powyżej 80, o czym ostrzega m.in. FIFPro w niedawno wydanym raporcie.