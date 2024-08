Sceny w Premier League. W 87. minucie było 2:0. Nieprawdopodobne, co zrobili

Od 2:0 do 2:3. A to wszystko w ciągu zaledwie kilku minut. Nie, to nie jest scenariusz science-fiction albo rozgrywka grze komputerowej. W sobotnim meczu Premier League pomiędzy Evertonem a Bournemouth działo się tyle, że spokojnie można by tym obdzielić kilka innych spotkań. Zespół Seana Dyche'a przegrał w nieprawdopodobny sposób i kontynuuje fatalny start sezonu.

