Petarda na koniec okna transferowego w Anglii. Jakub Moder też skorzystał

Jakub Moder w ostatnich tygodniach był bohaterem wielu spekulacji, a to dlatego, że jego przyszłość w Brighton wydawała się być mocno niepewna. Jednak ostatni dzień okna transferowego przyniósł spore zmiany w sytuacji reprezentanta Polski. Generalnie kluby Premier League były w tym czasie bardzo aktywne, przez co doszło do kilku niezwykle interesujących ruchów. Padł nawet sprzedażowy rekord, do czego rękę przyłożyli Saudyjczycy, pozyskując wicemistrza Europy.

3 Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl