Manchester City znalazł nastepcę Haalanda. "Są jego wielbicielami"

Od momentu przenosin Pepa Guardioli do Manchesteru City, tj. od lata 2016, klub z Etihad Stadium stał się prawdziwą maszyną do zdobywania trofeów. W tym czasie Man City wygrało sześć mistrzostw Anglii, puchar Ligi Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, cztery Puchary Ligi Angielskiej czy trzy Tarcze Wspólnoty. Manchester City wygrał mistrzostwo Anglii cztery razy z rzędu, co jest rekordem Premier League. W tym sezonie ten rekord może zostać przebity. Mistrzowie Anglii rozpoczęli sezon od zwycięstw 2:0 nad Chelsea i 4:1 z Ipswich Town.

Jeszcze przed startem sezonu doszło do sporej zmiany w kadrze Manchesteru City. Z klubu odszedł Julian Alvarez, który przeniósł się za 75 mln euro do Atletico Madryt. To największa sprzedaż w historii klubu z niebieskiej części Manchesteru. Początkowo wydawało się, że mistrz Anglii nie będzie szukał następcy Argentyńczyka, który byłby zmiennikiem dla Erlinga Haalanda. Potem pojawiły się pogłoski nt. Japończyka Kyogo Furuhashiego z Celtiku, natomiast ten transfer się nie zmaterializował.

Wygląda na to, że Manchester City może sprowadzić zupełnie innego zawodnika na tę pozycję.

Czy to będzie następca Haalanda? Potrzeba 20 mln euro

Z informacji przekazywanych przez Davida Ornsteina z theathletic.com wynika, że nowym napastnikiem Manchesteru City mógłby być Orri Oskarsson z Kopenhagi. Islandczyk gra w tym klubie od 2020 r., a od stycznia do czerwca 2023 r. przebywał na wypożyczeniu w duńskim Soenderjyske. Oskarrson może odejść z Kopenhagi za około 20 mln euro plus bonusy.

W tym sezonie Oskarsson ma już siedem goli oraz jedną asystę w jedenastu meczach. Z reprezentantem Islandii w składzie Kopenhaga gra o fazę ligową Ligi Konferencji, gdzie rywalem jest szkocki Kilmarnock. Warto dodać, że w latach 2021-2024 piłkarzem Kopenhagi był Kamil Grabara - aktualnie Polak jest już graczem Wolfsburga.

"Mistrzowie Anglii są jego zdecydowanymi wielbicielami" - czytamy we wspomnianym artykule. Wygląda jednak na to, że Manchester City nie będzie dążył za wszelką cenę do tego transferu. "Mimo odejścia Alvareza i kontuzji Oscara Bobba, Guardiola i szefowie klubu są zadowoleni z obecnej kadry i będą sprowadzać nowych graczy tylko wtedy, gdy nadarzy się odpowiednia okazja" - pisze theathletic.com.

Poza Man City Oskarssonem interesuje się FC Porto, Real Sociedad, a także kilka innych klubów Premier League.

Do tej pory Manchester City przeprowadził dwa transfery w trakcie letniego okna. Najpierw klub sprowadził Brazylijczyka Savio za 25 mln euro z Troyes, a potem skorzystał z okazji na rynku transferowym i podpisał roczny kontrakt Ilkayem Gundoganem, który rozstał się z Barceloną bez kwoty odstępnego.