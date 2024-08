Złoty interes Barcelony. Miliony za niechcianą gwiazdę!

FC Barcelona wciąż zmaga się z problemami finansowymi i tego lata udało jej się pozbyć kilku kompletnie niepotrzebnych zawodników. W tej grupie są Sergino Dest, Chadi Riad, Marc Guiu, Oriol Romeu, a także Sergi Roberto i Marcos Alonso, którym wygasły umowy. Tylko na Guiu, Romeu i Riadim udało się zarobić 18 milionów euro, a teraz do tej kwoty doszła kolejna.

Barcelona pozbywa się niechcianego piłkarza. Miał być nadzieją, a teraz dał zarobić

Do grupy odchodzących z Barcelony dołączył właśnie Julian Araujo, o którym raczej nie pamięta zbyt wielu kibiców Katalończyków. Reprezentant Meksyku przyszedł do klubu w styczniu 2023 roku za pięć milionów euro z Los Angeles Galaxy i miał być inwestycją w przyszłość na prawej obronie. Skończyło się jednak na wypożyczeniu do Las Palmas i statusie niechcianego.

Na szczęście na Araujo skusił się ktoś inny. Konkretnie to angielskie Bournemouth, które ogłosiło go swoim nowym zawodnikiem we wtorek 13 sierpnia. 23-latek, który w dniu transferu obchodzi urodziny, podpisał pięcioletnią umowę z klubem Premier League i to tam ma rozwijać swoją karierę.

"The Athletic" donosi, że Bournemouth kupiło Araujo za 10 milionów euro, a więc Barcelonie udało się zarobić. Zawodnik przychodził z LA Galaxy za połowę tej kwoty i nawet nie spełniając pokładanych w nim nadziei, pozwolił Katalończykom nieco podreperować budżet.

Prawdopodobnie do końca okna transferowego Barcelona pozbędzie się jeszcze Ansu Fatiego i Vitora Roque. Media informowały, że agent pierwszego z zawodników dostał od klubu polecenie, by poszukać mu nowego pracodawcy. Z kolei w przypadku Roque pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Evertonu. Anglicy mieliby być gotowi na zapłacenie za niego nawet 35 milionów euro.