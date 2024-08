Dogadali się! Rekordowa sprzedaż Manchesteru City

56 mln euro - tyle latem 2022 r. zarobił Manchester City na sprzedaży Raheema Sterlinga do Chelsea. Odejście angielskiego skrzydłowego do klubu ze Stamford Bridge to najdroższy transfer wychodzący w historii Manchesteru City.

Klub, który od lat słynie z wielkich wydatków, rzadko sprzedawał zawodników za podobne kwoty. Więcej niż 50 mln euro Manchester City zarobił jeszcze tylko na sprzedaży Ferrana Torresa do Barcelony i Gabriela Jesusa do Arsenalu.

Wszystko wskazuje jednak na to, że już za kilka dni Manchester City pobije swój rekord sprzedażowy. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obecny rekord zostanie pobity aż blisko dwukrotnie. Wszystko dzięki Atletico Madryt.

Hiszpanie zdecydowali się bowiem rozbić bank dla Juliana Alvareza. Jak poinformowały brytyjskie media, Atletico i Manchester City doszły do porozumienia w kwestii odstępnego za argentyńskiego napastnika. Wraz z bonusami kwota może sięgnąć aż 95 mln euro!

Rekordowa sprzedaż Manchesteru City

Jednak nawet jeśli Alvarez wypełni wszystkie wymagania dotyczące bonusów, nie stanie się najdroższym transferem w historii Atletico. Tym pozostanie Joao Felix, za którego latem 2019 r. Hiszpanie zapłacili Benfice aż 127 mln euro.

Alvarez na pewno nie będzie chciał podzielić losu Portugalczyka. Ten po wypożyczeniach do Chelsea i Barcelony wrócił do Atletico, które robi jednak wszystko, by się go pozbyć. Wielki transfer Alvareza to kolejny sygnał dla Felixa, że w Madrycie już nikt na niego nie liczy.

Alvarez został zawodnikiem Manchesteru City w styczniu 2022 r. Argentyńczyk przez pół roku pozostał jednak w River Plate, którego jest wychowankiem. Alvarez grał w Manchesterze City regularnie, jednak nigdy nie wywalczył na stałe miejsca w podstawowym składzie.

W pierwszym sezonie rozegrał 49 meczów, w których strzelił 17 goli i miał pięć asyst. Na boisku przebywał jednak średnio przez 51 minut. W poprzednich rozgrywkach Alvaraz zagrał w 54 spotkaniach, zdobył 19 bramek, miał 13 asyst. Średnio na boisku przebywał przez 64 minuty.

Argentyńczyk grał więcej głównie dzięki kontuzjom Kevina De Bruyne. Dlatego latem Alvarez dał do zrozumienia, że chętnie znalazłby miejsce, w którym stałby się kluczowym zawodnikiem. I wtedy do gry weszło Atletico, które od kilku tygodni negocjowało transfer zawodnika.

Przez dwa lata w Manchesterze Alvarez dwukrotnie wygrał Premier League, zdobył Puchar Anglii, Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata. Alvarez to też mistrz świata z Argentyną z 2022 r. To 36-krotny reprezentant kraju.