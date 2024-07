Absolutna bomba transferowa! To może być koniec wielkiej ery

Przed rokiem kluby z Arabii Saudyjskiej kusiły wielu piłkarzy ogromnymi pieniędzmi i nie inaczej jest bieżącego lata. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że do saudyjskich klubów mogą trafić m.in. Kevin de Bruyne, Wojciech Szczęsny czy Ederson. Z kolei oficjalnie na tamtejszych boiskach od nowego sezonu biegać będzie np. Nacho, który opuścił Real Madryt.

Virgil van Dijk jest chętny na przenosiny do Arabii Saudyjskiej

Niewykluczone, że Saudyjczycy przygotowują kolejny głośny transfer. Chodzi o jednego z najlepszych środkowych obrońców ostatnich lat - Virgila van Dijka. Kontrakt holenderskiego zawodnika z Liverpoolem wygasa w czerwcu przyszłego roku i to ostatnia szansa, żeby zarobić pieniądze na sprzedaży piłkarza, który 8 lipca skończył 33 lata.

Rudy Galetti przekazał, że przedstawiciele Van Dijka od jakiegoś czasu pozostają w kontakcie z Saudyjczykami. "Zawodnik dał zielone światło negocjatorom z Arabii Saudyjskiej na rozpoczęcie rozmów z Liverpoolem" - czytamy.

Klub z Anfield miał przekazać, że rozważy sprzedaż zawodnika, jeśli do klubu wpłynie oferta opiewająca na 55 milionów euro. Dla Saudyjczyków ma być ona nieco zbyt wygórowana i wolą przeanalizować sytuację. Jeśli żądania Liverpoolu nie zostaną zmniejszone, to Virgil van Dijk będzie mógł dołączyć do jednego z saudyjskich klubów nie tego lata, a za rok już jako wolny zawodnik, gdyż jego rozmowy o przedłużeniu umowy utknęły w martwym punkcie.

Virgil van Dijk jest piłkarzem Liverpoolu od stycznia 2018 roku. Rozegrał 270 spotkań, w których zdobył 23 bramki i zanotował 12 asyst. Wraz z klubem z Anfield przez sześć i pół roku wygrał osiem trofeów: mistrzostwo i Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej, Tarczę Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.