Media ogłaszają hitowy transfer Arsenalu! Złe wieści dla Kiwiora

Riccardo Calafiori ma za sobą niezwykle udane miesiące. Miniony sezon w Bolonii zakończył z 37 występami na koncie, w których zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst i przyczynił się do awansu Włochów do Ligi Mistrzów. To poskutkowało powołaniem na mistrzostwa Europy, gdzie również pokazał się z bardzo dobrej strony.

Arsenal sprowadza gwiazdę. Fatalne wieści dla Jakuba Kiwiora

Doskonała forma Calafioriego poskutkowała zainteresowaniem jego osobą na rynku transferowym. W ostatnich dniach najbardziej zainteresowany pozyskaniem Włocha był Arsenal. W niedzielę dziennikarze Sky Sports potwierdzili, że ruch ten jest już na ostatniej prostej i lada moment 22-latek zostanie zawodnikiem angielskiego klubu. Kwota transferu ma wynosić około 50 milionów euro. Włoch ma podpisać umowę do końca czerwca 2029 roku, o czym informował z koli Nicholo Schira.

Nie są to dobre wieści dla Jakuba Kiwiora. Polak miał problemy z regularną grą już w zeszłym sezonie, a po dołączeniu do klubu Calafioriego może mieć jeszcze większe kłopoty. Niewykluczone, że 24-latek będzie szukał nowego pracodawcy. Na brak zainteresowania nie może jednak narzekać. Polakiem interesują się mocno m.in. włoskie kluby na czele z Interem Mediolan.

Calafiori mimo młodego wieku może pochwalić się już niemałymi sukcesami. W sezonie 2021/22 w barwach Romy wygrał Ligę Konferencji Europy. To właśnie w Romie stawiał pierwsze piłkarskie kroki i tam wszedł na poziom seniorski. Później grał także w szwajcarskim FC Basel oraz włoskiej Genoi. Do Bolonii przeniósł się rok temu i wiele wskazuje na to, że jego przygoda w klubie Kacpra Urbańskiego i Łukasza Skorupskiego skończy się po roku.