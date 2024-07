Arsenal dopiął swego. Złe wieści dla Kiwiora. "To kwestia godzin"

Jakub Kiwior po Euro 2024 może być zmuszony do zmiany otoczenia. Po zaledwie półtorarocznej przygodzie z Arsenalem perspektywy na grę w pierwszym składzie stają się naprawdę nikłe. Trener Mikel Arteta niechętnie wystawiał go na środku obrony. Za to na lewej stronie nadal będzie musiał rywalizować z Ołeksandrem Zinczenką i Takehiro Tomiyasu. Do tego po kontuzji wraca sprowadzony przed rokiem Holender Jurrien Timber. Jakby tego było mało, klub ściąga jeszcze jednego obrońcę.

REKLAMA

Zobacz wideo Żukowski: Przemoc domowa po przegranym finale w Anglii rośnie do 38%

Kiwior na wylocie z Arsenalu? Ten transfer może o wszystkim przesądzić

Chodzi o 22-letniego Riccardo Calafioriego, który ma za sobą doskonały sezon w Bolonii. W sumie rozegrał dla niej 37 meczów, strzelił dwa gole i miał pięć asyst, a także pomógł awansować do Ligi Mistrzów. Dobra forma zaowocowała powołaniem do reprezentacji Włoch, w której barwach wystąpił w trzech meczach na Euro 2024. Wygląda na to, że jego transfer do Arsenalu za chwilę zostanie dopięty.

Takie informacje przekazał włoski dziennikarz Nicolo Schira. - Czas całkowicie potwierdzić, tak jak ujawniłem na wyłączność dwa tygodnie temu! Riccardo Calafiori przechodzi do Arsenalu z Bolonii za 50 milionów euro. To tylko kwestia godzin… - poinforomował w portalu X, odnosząc się do swojego wcześniejszego wpisu: "Riccardo Calafiori do Arsenalu z Bolonii za 50 milionów euro. Kontrakt do 2029 r. (3,5 mln euro/rok + 0,5 mln gwarantowanych premii). Środkowy obrońca podpisze kontrakt z Arsenalem po 19 lipca, kiedy wróci z wakacji (obecnie przebywa na Malediwach)".

Calafiori profilem mocno przypomina Jakuba Kiwiora. Podobnie jak reprezentant Polski najpewniej czuje się na środku defensywy, ale dzięki temu, że jest lewonożny, z łatwością odnajdzie się też po lewej stronie. Jeśli wiadomość się potwierdzi, może to oznaczać dla Kiwiora gigantyczne problemy. Wydaje się, że konieczne będzie wypożyczenie lub nawet definitywny transfer. 24-latkiem interesuje się kilka włoskich klubów, m.in. AC Milan, Inter Mediolan, Bologna czy Juventus.