Ogłaszają hit! Rewelacyjny 18-latek wybrał. Real musi obejść się smakiem

Pomimo słabego sezonu 2023/24 Jim Ratcliffe - właściciel Manchesteru United - zdecydował się zaufać Erikowi ten Hagowi i dać mu szansę odbudowy klubu z Old Trafford. W tym celu holenderski szkoleniowiec ma otrzymać wsparcie na rynku transferowym. W Manchesterze nie zamierzają się ociągać. Joshua Zirkzee, napastnik, który w poprzednich rozgrywkach sprawił, że Bologna awansowała do Ligi Mistrzów, już wylądował w Manchesterze i podpisał kontrakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Wielki talent trafi do Manchesteru United. Chciał go też Real

To jednak nie koniec wzmocnień. Od dawna spekuluje się, że Manchester chce wzmocnić rywalizację na środku obrony. Wiele wskazywało na transfer Matthijsa de Ligta z Bayernu Monachium, ale doszło do zwrotu akcji.

20-krotni mistrzowie Anglii przechwycili główny cel transferowy Realu Madryt. - Środkowy obrońca Lille Leny Yoro przechodzi badania medyczne w Manchesterze United przed podpisaniem pięcioletniego kontraktu z opcją przedłużenia o rok z klubem Premier League - napisał w środę dziennikarz "The Athletic" David Ornstein. To jedno z najpoważniejszych źródeł transferowych na świecie.

Według jego informacji kluby osiągnęły porozumienie w sprawie początkowej kwoty transferu wynoszącej 62 mln euro. To więcej niż proponował Real. Obrońca urodzony w 2005 roku uchodzi za jeden z największych talentów na świecie i dał się przekonać, by dołączyć właśnie do zespołu z czerwonej części Manchesteru.

Informacje Ornsteina potwierdził też szybko Fabrizio Romano. Zawodnik przeszedł testy medyczne i ma wkrótce podpisać pięcioletni kontrakt z klubem z Old Trafford.

Leny Yoro rozegrał w poprzednim sezonie 32 ligowe mecze. Mierzy 190 centymetrów wzrostu i ma na swoim koncie występy we francuskiej młodzieżówce. Nie będzie pierwszym obrońcą z tego kraju, który zagra w koszulce United. W czerwcu po trzyletniej przygodzie z Manchesterem pożegnał się Raphael Varane. Ważnymi ogniwami przed laty byli Patrice Evra i Mikael Silvestre. Czas pokaże, czy stoper będzie kontynuował ich tradycje.