Stało się! Słodko-gorzki dzień Polaka. Zadebiutował w Manchesterze United

Choć dopiero co zakończyły się mistrzostwa Europy, to najlepsze kluby świata nie próżnują i przygotowują się do startu sezonu ligowego. W poniedziałek pierwszy sparing tego lata rozegrał Manchester United. Rywalem "Czerwonych Diabłów" był norweski Rosenborg Trondheim. Mecz zakończył się sensacyjnym rozstrzygnięciem. W wyjściowym składzie zespołu z Old Trafford zabrakło wielu gwiazd, a na boisku pokazał się m.in. Polak Maxi Oyedele.

