Stało się! Brighton potwierdza rekordowy transfer. Jasny sygnał dla Modera

Jakub Moder był jednym ze szczęśliwców, którzy otrzymali powołanie na Euro 2024. Zagrał w każdym z trzech spotkań Polski, ale dopiero z Francją (1:1) pojawił się na murawie od pierwszych minut. I zaliczył solidny występ. "Wprowadzał spokój w rozegraniu, nie ustrzegł się strat, ale próbował odważnych penetrujących podań przez środek. Coś, czego nie oglądaliśmy u jego poprzedników na tej pozycji na Euro. (...) Jaśniejsza postać w naszej drużynie" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl. I choć jego pozycja w kadrze wydaje się pewna, to tyle szczęścia może nie mieć w kolejnym sezonie w Brighton, o ile oczywiście Polak w nim zostanie.

Brighton nie ma litości dla Modera. Ściągnęli mu poważnego rywala

Sytuacja Modera nieco się skomplikowała w ostatnich godzinach. Jego obecny pracodawca ściągnął dla niego konkurenta. Mowa o Malicku Juniorze Yalcouye. Iworyjczyk trafił do klubu z Premier League za rekordowe siedem mln euro plus bonusy. To najdrożej sprzedany zawodnik w historii IFK Goeteborg.

I wydaje się być wielkim talentem. Mimo że ma zaledwie 18 lat, to już grał na dwóch kontynentach. Karierę seniorską rozpoczynał w iworyjskim ASEC Mimosas, po czym w lutym 2024 roku trafił do Szwecji. Tam nie zagrzał długo miejsca, ale pokazał się z dobrej strony. Wystąpił w 14 meczach, zdobywając jedną bramkę. Teraz zagra w Brighton, z którym związał się kontraktem aż do 2029 roku! I niewykluczone, że będzie sporym zagrożeniem dla Modera, jeśli Polak zostanie w klubie.

Co z transferem Modera?

A jak na razie nie ma przesłanek, by sądzić, że nasz rodak zmieni barwy. Nie tak dawno media informowały, że ma się stać częścią wymiany. Do Brighton miał dołączyć Kiernan Dewsbury-Hall, a Polak miał powędrować do Leicester City. Jak wiemy, do takiego scenariusza już nie dojdzie, bo Dewsbury-Hall zdecydował się przejść do Chelsea.

Nadal jednak Moder może zmienić otoczenie. Tym bardziej że rzekomo przeszedł już pierwszą część badań medycznych w Leicester i wypadły one pomyślnie. - Wciąż jest szansa, że Moder przejdzie do Leicester. Jest możliwość, że trafi tam w osobnej transakcji. Ten temat jest omawiany. Zobaczymy, czy to się stanie - mówił Fabrizio Romano dla Meczyki.pl.

Polski pomocnik trafił do Brighton w 2020 roku. Wówczas angielski klub zapłacił Lechowi Poznań 11 mln euro. Rozegrał 64 spotkania, zdobywając dwa gole i cztery asysty. Te statystyki mogłyby być o wiele bardziej okazałe, gdyby nie fatalna kontuzja, której nabawił się na początku kwietnia 2022 roku. Wówczas zerwał więzadła krzyżowe i do gry wrócił dopiero po 575 dniach.