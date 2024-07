Mówi pas w wieku 33 lat! To była gwiazda Barcelony, Bayernu i Liverpoolu

Thiago Alcantara w ostatnim czasie nie grał zbyt wiele w Liverpoolu. W sezonie 2023/24 rozegrał tylko jeden mecz w Premier League. Wszystko przez kontuzje, które przez całą karierę nie dawały mu spokoju. Były piłkarz FC Barcelony (do 2013) i Bayernu Monachium (2013-20) od 1 lipca był bez klubu, po tym jak nie przedłużono z nim umowy na Anfield Road, gdzie występował od 2020 roku. I wszystko wskazuje na to, że podjął bardzo stanowczą decyzję ws. piłkarskiej przyszłości.

To koniec! Thiago Alcantara kończy piłkarską karierę

Jak informuje Fabrizio Romano, Thiago Alcantara nie będzie szukał nowego klubu, gdyż zdecydował się zakończyć piłkarską karierę w wieku 33 lat.

"Pasja i miłość Thiago do futbolu jednak nie ustają, gdyż po kilku miesiącach planowania jest gotowy na nowy rozdział w piłce nożnej" - dodał Fabrizio Romano.

Thiago Alcantara to prawdziwy kolekcjoner pucharów. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów (po razie z Barceloną i Bayernem) i Klubowe Mistrzostwo Świata. Siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec i czterokrotnie mistrzosto Hiszpanii. Do tego dochodzą dwa Superpuchary UEFA, cztery Puchary Niemiec, dwa Puchary Hiszpanii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarcza Wspólnoty, trzy Superpuchary Niemiec i trzy Superpuchary Hiszpanii. Łącznie są to więc aż 32 trofea w piłce klubowej.

Indywidualnie Thiago zaliczył 46 występów i dwa gole w reprezentacji Hiszpanii, ale już po największych sukcesach La Roja i pewnie w tym elemencie swojej kariery ma największy niedosyt. Ponadto rozegrał 150 meczów w niemieckiej Bundeslidze (17 goli i 21 asyst), po 68 w angielskiej Premier League (2 gole i 4 asysty) oraz hiszpańskiej La Liga (7 goli i 9 asyst), a także 80 w Lidze Mistrzów (9 goli i 13 asyst).