Nagły zwrot ws. Modera! Angielski gigant wszystko zmienił

We wtorek Jakub Moder wraz z całą reprezentacją Polski zakończył udział w Euro 2024. Pomocnik Brighton rozegrał po 45 minut przeciwko Holandii (1:2) i Austrii (1:3) oraz 90 minut w spotkaniu z Francją (1:1).

Wydawało się, że raptem kilka dni po zakończeniu mistrzostw Europy wyjaśni się klubowa przyszłość Modera. Jak poinformował Fabrizio Romano, Polak miał być częścią dużego transferu między Brighton a Leicester City.

Pierwsi zainteresowali się pomocnikiem Leicester, Kiernanem Dewsburym-Hallem. Brighton zaoferowało za 25-letniego środkowego pomocnika 25 mln funtów oraz właśnie reprezentanta Polski. I wydawało się, że transakcja dojdzie do skutku. Zwłaszcza że Moder miał już przejść pierwszą część testów medycznych, a te były też zarezerwowane dla Dewsbury'ego-Halla.

Zwrot w sprawie transferu Modera

Istniało jednak ryzyko, że w transfer wmiesza się Chelsea. Londyńczycy, których w przyszłym sezonie poprowadzi były trener Leicester, czyli Enzo Maresca, byli zainteresowani 25-letnim pomocnikiem. I kiedy Brighton złożyło ofertę za Dewsbury'ego-Halla, Chelsea została o tym poinformowana.

Klub ze Stamford Bridge nie zastanawiał się długo i rozpoczął rozmowy z Leicester City. To spowodowało, że Dewsbury-Hall natychmiastowo poinformował Brighton, że nie jest już zainteresowany przejściem do nich.

Chelsea, tak samo jak Brighton, oferuje Leicester pieniądze oraz zawodnika. W grę wchodzi włączenie do transakcji Davida Datro Fofanę, Armando Broję lub Cesare Casadeiego. Dwaj pierwsi to napastnicy, trzeci to pomocnik. Casadei spędził zresztą w Leicester część poprzedniego sezonu na wypożyczeniu.

Dewsbury-Hall, o którego zabiegało Brighton, a którego chce Chelsea, to jedna z rewelacji poprzedniego sezonu Championship. 25-letni Anglik rozegrał łącznie 49 meczów, w których strzelił 12 goli i miał 15 asyst.

Dewsbury-Hall miał już okazję sprawdzić się w Premier League. W sezonie 2021/22 w barwach Leicester City rozegrał 28 meczów, strzelił gola, miał dwie asysty. Rok później w 31 spotkaniach zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst.