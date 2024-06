To już się zaczęło! Są najnowsze wieści ws. transferu Jakuba Modera

Reprezentacja Polski szybko pożegnała się z Euro 2024, bo już po fazie grupowej. Poniosła dwie porażki - z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) - a na koniec zremisowała z Francją (1:1). W każdym z tych spotkań wystąpił Jakub Moder, ale dopiero w starciu z wicemistrzami świata znalazł się w wyjściowym składzie. Co więcej, pokazał się z dobrej strony. "Wprowadzał spokój w rozegraniu, nie ustrzegł się strat, ale próbował odważnych penetrujących podań przez środek. Coś, czego nie oglądaliśmy u jego poprzedników na tej pozycji na Euro. (...) Jaśniejsza postać w naszej drużynie" - pisał w pomeczowych ocenach Filip Modrzejewski, wystawiając mu "4". O ile pomocnik nie musi bać się o miejsce w kadrze, o tyle nie może być pewny pozycji w klubie. Niewykluczone, że już na dniach zmieni otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Lewandowskim? "To brzmi jak kiepski żart"

Nowe wieści ws. transferu Jakuba Modera. Przeszedł już część testów

Portal Meczyki.pl informował, że Moder może trafić do Leicester City. Polak miałby się stać częścią wymiany. Do Brighton miałby dołączyć Kiernan Dewsbury-Hall. To właśnie ten piłkarz miał duży udział w powrocie Leicester do Premier League - w minionym sezonie zdobył aż 12 goli i 15 asyst. Informacje o możliwej wymianie potwierdził też Fabrizio Romano i zaznaczył, że kluby wyznaczyły już termin testów medycznych.

Teraz włoski dziennikarz ujawnił kolejne szczegóły transakcji. Okazuje się, że Polak przeszedł już pierwszą część badań. I wydaje się, że wypadły one pomyślnie. A na tym nie koniec. Romano zdradził też nieco więcej informacji na temat finansowego aspektu wymiany. Jeśli do niej faktycznie dojdzie, to Leicester otrzyma ponad 25 mln funtów.

Chelsea może namieszać w transferze Modera

Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie transakcja zostanie zrealizowana. Wszystko przez Chelsea. Klub ze Stamford Bridge także wyraził zainteresowanie piłkarzem Leicester. Nawet jeśli Chelsea ostatecznie pozyska Dewsbury-Halla, to Moder i tak może zmienić otoczenie, ale już na innych warunkach. Jedno jest pewne, wszystko rozstrzygnie się na dniach.

Polski pomocnik trafił do Brighton w 2020 roku. Wówczas angielski klub zapłacić Lechowi Poznań 11 mln euro. Od tego czasu rozegrał 64 mecze, w których zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty. Te statystyki mogłyby być o wiele bardziej okazałe, gdyby nie fatalna kontuzja, której nabawił się na początku kwietnia 2022 roku.

Wówczas zerwał więzadła krzyżowe i opuścił mistrzostwa świata w Katarze. Jego przerwa od gry trwała aż 575 dni. Po powrocie do klubu nie miał łatwego życia i musiał rywalizować o miejsce w składzie, co nie zawsze mu się udawało.