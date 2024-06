Niewiarygodny zwrot w Manchesterze United. Ależ montują ekipę!

Dla Manchesteru United miniony sezon był w większości gorzki z jednym pozytywnym akcentem. Porównać można ich poniekąd do... Wisły Kraków. Wygrali krajowy puchar, co dało im grę w europejskich rozgrywkach. Ale w lidze zawiedli na całej linii. Zespół z Old Trafford, zamiast walczyć o podium i awans do Ligi Mistrzów, błąkał się przez większość sezonu na granicy kwalifikacji do pucharów, zajmując ostatecznie ósme miejsce. Czyli bez triumfu w FA Cup, w następnym sezonie graliby jedynie na krajowym podwórku.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy i Francuzi przejęli Dortmund! Zabawa przed meczem

Manchester United zawalił nie tylko Premier League

Do tego doszło jeszcze spore rozczarowanie w Lidze Mistrzów, gdzie Manchester zajął ostatnie miejsce w grupie z Bayernem Monachium, Kopenhagą oraz Galatasaray. Nie spadł przez to nawet do Ligi Europy. Wszystkie te czynniki sprawiły, że posada trenera Erika Ten Haga była w pewnym momencie bardzo zagrożona. W roli jego potencjalnych następców wymieniano m.in. Kierana McKennę, który w wielkim stylu awansował z Ipswich do Premier League.

Ten Hag niespodziewanie ma zostać! Van Nisterlooy powróci na Old Trafford?

Jak się jednak okazuje, kibice Manchesteru United mogą przestać wypatrywać nazwiska sukcesora Ten Haga. Wszystko przez to, że żadnej zmiany nie będzie. Zgodnie z doniesieniami Fabrizio Romano, Holender ma być bardzo blisko uzgodnienia i podpisania nowej umowy z klubem. Cała sprawa miała wejść już w końcową fazę. Na tym jednak nie koniec wieści.

Otóż klub z Old Trafford poszukuje także wzmocnień do sztabu szkoleniowego. Według Romano bardzo poważnym kandydatem ma być nie kto inny jak Ruud van Nisterlooy. Legendarny napastnik, mistrz Anglii z Manchesterem United z sezonu 2002/03 i trzykrotny król strzelców Ligi Mistrzów w barwach "Czerwonych Diabłów" od roku pozostaje bez zatrudnienia, gdy odszedł z PSV Eindhoven. Radził tam sobie naprawdę dobrze, bo w 50 spotkaniach miał średnią 2,2 pkt na mecz i zdobył z tym klubem jako trener Puchar oraz Superpuchar Holandii. Czy byłby skłonny przyjąć ofertę na innej pozycji niż pierwszy trener? To okaże się w niedalekiej przyszłości. Taka nowa ekipa trenerska bez wątpienia byłaby bardzo mocna, przynajmniej na papierze.