Chelsea się nie zatrzymuje i wydaje fortunę na transfer. Wylęgarnia talentów

W grudniu zeszłego roku Real Madryt poinformował o porozumieniu z brazylijskim Palmeiras ws. transferu Endricka. Utalentowany napastnik dołączy do hiszpańskiego klubu w lipcu, kiedy skończy 18 lat. Mimo młodego wieku Real zapłacił za niego fortunę.

Źródła są jednak niezgodne co do kwoty. Jedni twierdzą, że Real zapłacił za piłkarza 72 mln euro. Inni zaś przekonują, że Hiszpanie zapłacili Brazylijczykom 35 mln euro, a kolejne 25 mln euro dopłacą, kiedy Endrick spełni zapisane w umowie klauzule.

Uzdolniony napastnik nie jest jedynym piłkarzem, jakiego w ostatnich miesiącach sprzedało Palmeiras. W czerwcu klub potwierdził odejście Luisa Guilherme do West Hamu United. Anglicy zapłacili za pomocnika około 30 mln euro.

I to nie wszystko! W sobotę transfer z Palmeiras ogłosiła Chelsea. Jej wybór padł na 17-letniego skrzydłowego Williana Estevao. Ten trafi do klubu latem przyszłego roku, kiedy brazylijski supertalent skończy 18 lat.

Kolejny wielki transfer z Palmeiras

Jak poinformował znany włoski dziennikarz - Fabrizio Romano - Chelsea zapłaci za Estevao 34 mln euro. Kolejne 27 mln euro Palmeiras zarobi, jeśli Estevao spełni zapisane w umowie klauzule. Sprzedaż trzech utalentowanych nastolatków sprawiła, że Brazylijczycy w ciągu kilku miesięcy zapewnili sobie zarobek w wysokości ponad 100 mln euro!

Estevao trafił do Palmeiras w maju 2021 r. Debiut w pierwszej drużynie miał w grudniu zeszłego roku. Skrzydłowy miał wtedy zaledwie 16 lat i 8 miesięcy, dzięki czemu stał się najmłodszym debiutantem w historii klubu. Estevao to pięciokrotny reprezentant Brazylii U-17, dla której strzelił trzy gole.

Do tej pory Estevao zagrał w Palmeiras 23 razy, strzelił cztery gole miał trzy asysty. Endrick, Guilherme i Estevao to kolejni zawodnicy, którzy wyjechali z Palmeiras do Europy. Wcześniej z tego klubu wyjechali m.in. Gabriel Jesus, Matias Vina, Yerry Mina, Gabriel Veron czy Arthur Cabral.

Jeszcze w latach 90. z Palmeiras do Europy trafiły brazylijskie legendy takie jak Cafu, Rivaldo, Roberto Carlosv czy Falvio Conceicao.