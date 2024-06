Przesądzone! Wiadomo, kto będzie trenerem Manchesteru United w tym sezonie

Miniony sezon był dla Manchesteru United prawdziwym rollercoasterem. Drużyna Erika ten Haga zajęła dopiero ósme miejsce w lidze, co było jej najgorszym wynikiem w historii Premier League. Pierwszy raz od 34 lat zdarzyło się też, by zespół zakończył rozgrywki z ujemnym bilansem bramkowym.

Do słabego sezonu w lidze doszła koszmarna jesień w europejskich pucharach. Manchester United zajął ostatnie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a wyprzedził go w niej nie tylko Bayern Monachium, ale też FC Kopenhaga oraz Galatasaray.

I kiedy wydawało się, że sezon 2023/24 trzeba będzie całkowicie spisać na straty, Manchester United niespodziewanie wygrał Puchar Anglii. W ostatnim meczu sezonu drużyna ten Haga ograła Manchester City 2:1, sięgając po 13. trofeum w historii.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami po zakończeniu rozgrywek na Old Trafford doszło do podsumowania sezonu i burzy mózgów dotyczącej przyszłości ten Haga. Mimo że angielskie media rozpisywały się o możliwym rozstaniu z Holendrem, to decydujący głos w sprawie miał mieć współwłaściciel klubu - sir Jim Ratcliffe - który od początku stał po stronie trenera.

Wśród potencjalnych następców ten Haga wymieniano Kierana McKennę z Ipswich Town, Thomasa Franka z Brentford czy bezrobotnych obecnie Thomasa Tuchela, Mauricio Pochettino oraz Roberto De Zerbiego.

Erik ten Hag zostaje w Manchesterze United

- Dwa trofea i trzy finały w dwa lata to chyba nie jest zła statystyka. Ale jeśli nie będą mnie tu chcieli, to odejdę zdobywać trofea gdzie indziej, bo tylko to mnie interesuje - mówił ten Hag po meczu z City, zapewniając, że jego zdaniem nie było to jego ostatnie spotkanie w roli trenera United.

I jak się okazało, miał rację. Po długim procesie wewnątrz klubu Manchester United podjął decyzję o pozostawieniu ten Haga na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny. Co więcej, klub z Old Trafford w niedługim czasie ma podjąć rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu trenera.

Obecna umowa ten Haga wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale znajduje się w niej klauzula, która pozwala przedłużyć ją o rok. Jak poinformował "The Athletic", w klubie chcą negocjować warunki kontraktu i jeszcze go wydłużyć.

Ten Hag trenerem Manchesteru United został latem 2022 r. W pierwszym sezonie wygrał z drużyną puchar ligi.