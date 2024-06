Wielki transfer Sebastiana Szymańskiego? Ujawnili plan giganta

Sebastian Szymański świetnymi występami w Fenerbahce wzbudził zainteresowanie mocniejszych klubów, które nie spuszczają z niego oka. Euro 2024 będzie dla reprezentanta Polski bardzo dobrą okazją, aby przekonać je do siebie. Z informacji portalu teamtalk.com wynika, że jeden z czołowych klubów Premier League z niecierpliwością czeka na to, co Szymański pokaże na turnieju. To może okazać się kluczowe dla jego przyszłości.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl