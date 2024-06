Czystki w West Hamie. Jest decyzja ws. Łukasza Fabiańskiego

West Ham United zakończył poprzedni sezon bez żadnego trofeum. W Lidze Europy zespół Davida Moyesa zatrzymał się na ćwierćfinale po dwumeczu z Bayerem Leverkusen. W Premier League West Ham zajął dziewiąte miejsce, więc nie zagra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Pewne jest też, że w kolejnym sezonie trenerem West Hamu będzie Julen Lopetegui.

W poprzednim sezonie Łukasz Fabiański zagrał w 23 meczach, z czego w dziesięciu spotkaniach Premier League. Polak był jednak zmiennikiem Alphonse'a Areoli. - Czy będę grał, tak grał, to nie wiem, ale czuję, że będę obecny w Premier League. Moja sytuacja jest taka, że raczej się nic nie zmieni jeżeli chodzi o bycie w tej lidze. Podchodzę do tego na takiej zasadzie, że chce z roku na rok podejmować decyzję wspólnie z rodziną - przekazał Fabiański w rozmowie z Foot Truckiem.

3 czerwca br. portal claretandhugh.info sugerował, że West Ham może sprzedać Fabiańskiego i poświęcić pieniądze ze sprzedaży Polaka na zakup nowych zawodników. "Areola imponuje od momentu przybycia do West Hamu, a Fabiański zbliża się do zmierzchu swojej kariery. Wydaje się, że Łukasz jest na dobrej drodze do odejścia" - mogliśmy przeczytać w artykule. Klub podjął już ważną decyzję.

Dziewięciu piłkarzy odchodzi z West Hamu. Nie ma w tym gronie Fabiańskiego

West Ham opublikował oficjalny komunikat, w którym poinformował, że dziewięciu piłkarzy opuszcza klub z końcem czerwca. Wśród nich jest dwóch zawodników z pierwszego zespołu: Angelo Ogbonna oraz Joseph Anang. Ich kontrakty wygasają z końcem sezonu i nie zostaną przedłużone. Ogbonna grał dla West Hamu w latach 2015-2024 i wystąpił w 249 meczach. Anang był zawodnikiem West Hamu od 2017 r., ale nie zagrał ani jednego meczu w pierwszym zespole.

Dodatkowo West Ham poinformował, że nie przedłuży kontraktów z zawodnikami akademii: Jacobem Knightbridge, Keenanem Appiah-Forsonem, Danem Chestersem, Liamem Jonesem, Jerrym Umolu, Sebem Boothe oraz Blaisem Uwandji. Z komunikatu klubu wynika, że trwają jeszcze rozmowy kontraktowe z Benem Johnsonem i Divinem Mubamą. To zatem oznacza, że West Ham uwzględnia Fabiańskiego w swoich planach na przyszły sezon.

Fabiański trafił do West Hamu latem 2018 r. za osiem mln euro ze Swansea City. Od tego momentu zagrał w 199 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 51 czystych kont. W poprzednim sezonie West Ham wygrał Ligę Konferencji Europy, ale Fabiański w decydującym spotkaniu był rezerwowym. Jego kontrakt z West Hamem wygasa w czerwcu 2025 r.