Co za skandal w Premier League. Koledze Fabiańskiego grozi dożywotnia dyskwalifikacja!

Lucas Paqueta w West Hamie wyrósł na gwiazdę Premier League. Spekulowało się, że może odejść do Manchesteru City, który chciał aktywować jego klauzulę odstępnego, wynoszącą 85 mln funtów (ok. 100 mln euro). Ale od dłuższego czasu pojawiają się coraz to bardziej niepokojące informacje na temat Brazylijczyka.

Lucas Paqueta ma poważny ból głowy. "Dożywotnie zawieszenie"

W zeszłym roku angielska federacja (FA) wszczęła śledztwo dotyczące niejasnych powiązań Paquety z zakładami bukmacherskimi (miał obstawiać z kont założonych przez osoby z jego otoczenia). Efekt był taki, że piłkarz został oskarżony o celowe otrzymanie żółtej kartki w ligowych meczach z: Leicester City, Aston Villą, Leeds United (sezon 22/23) i Bournemouth (sezon 23/24). Piłkarz odparł zarzuty w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, a do poniedziałku 3 czerwca on i jego przedstawiciele mieli czas na złożenie wyjaśnień.

W tej sprawie FA wydaje się nieugięta, o czym poinformował "The Sun". "Paqueta upiera się, że jest niewinny, ale dziennikarze dowiedzieli się, że arkusz zarzutów FA zawiera zalecenie dożywotniego zawieszenia w przypadku uznania go za winnego" - czytamy. Wcześniej mówiło się o łagodniejszej karze 10-letniej dyskwalifikacji, choć i w jednym, i w drugim wypadku byłby to praktycznie koniec kariery.

Kulisy sprawy Lucasa Paquety. "Poważne obawy co do jego stanu psychicznego"

Według ustaleń brytyjskiego dziennika podejrzane zdarzenia miało obstawić nawet 60 osób, które łącznie wygrały 100 tys. funtów. Jako pierwsza o podejrzanych zakładach miała poinformować firma Betway, która jest... głównym sponsorem West Hamu. Co więcej, niektóre z zakładów pochodziły z Wyspy Paqueta w zatoce Guanabara, niedaleko Rio de Janeiro. To między innymi za ich sprawą podejrzenia padły na 26-latka.

Zarzuty są bardzo poważne, przez co 3 czerwca prawnikom piłkarza przedłużono termin na ustosunkowanie się do sprawy. Ta może ciągnąć się jeszcze przez wiele miesięcy, ale klubowy kolega Łukasza Fabiańskiego już teraz bardzo źle to wszystko znosi. "Jest zdruzgotany zarzutami, a West Ham ma poważne obawy co do jego stanu psychicznego. Wrócił do Brazylii i ma nadzieję, że tego lata zagra w Copa America" - przekazał "The Sun".

Lucas Paqueta jest piłkarzem West Hamu od sierpnia 2022 r. (84 mecze, 13 goli, 14 asyst), w sezonie 22/23 wygrał z nim Ligę Konferencji Europy. W reprezentacji Brazylii grał 44 razy (10 goli, cztery asyst), pięć lat temu zdobył z nią Copa America.