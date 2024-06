Media: Fabiański na wylocie. "Zbliża się do zmierzchu"

West Ham United zakończył poprzedni sezon Premier League na dziewiątym miejscu. Dodatkowo zespół, którego trenerem był David Moyes, dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy i Pucharu Ligi Angielskiej. To jednak nie wystarczyło do tego, by Moyes nadal był trenerem West Hamu. Jego następcą został Julen Lopetegui, choć w trakcie sezonu pojawiały się informacje o rozmowach między klubem a Rubenem Amorimem, trenerem Sportingu CP.

W poprzednim sezonie Łukasz Fabiański zagrał 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował sześć czystych kont. Były reprezentant Polski grał głównie w meczach pucharowych, a w Premier League był zmiennikiem Alphonse'a Areoli. Jak może wyglądać przyszłość Fabiańskiego? Czy w kolejnym sezonie będzie nadal graczem West Hamu?

West Ham pozbędzie się Fabiańskiego? Zaskakujące doniesienia z Anglii

Serwis claretandhugh.info, który jest poświęcony West Hamowi informuje, że klub rozważa sprzedaż Fabiańskiego. Ma to związek z faktem, że Polak ma ważny kontrakt do czerwca 2025 r. Zdaniem wspomnianego źródła pieniądze ze sprzedaży Fabiańskiego mogłyby zostać poświęcone na nowych piłkarzy. "Letnie okienko transferowe stanowi potencjalną szansę na odejście. Areola imponuje od momentu przybycia do West Hamu, a Fabiański zbliża się do zmierzchu swojej kariery. Wydaje się, że Łukasz jest na dobrej drodze do odejścia" - czytamy.

Decyzja West Hamu jest jednak uzależniona od paru czynników. Po pierwsze, najpierw musi pojawić się odpowiednia oferta. Po drugie, klub może zmienić zdanie i stwierdzić, że doświadczenie Fabiańskiego będzie niezawodne, jeżeli chodzi o rolę zmiennika dla Areoli. Wszystko ma się rozstrzygnąć w najbliższych tygodniach. - Jeśli będę miał zostać w klubie, to po prostu porozmawiamy na ten temat. Podchodzę do tego na spokojnie. Nie mam większego ciśnienia, by na siłę zajmować się tą kwestią - mówił Fabiański w kwietniu br. w rozmowie z TVP Sport.

W wywiadzie dla Foot Trucka Fabiański przyznał, że w przyszłym sezonie będzie piłkarzem klubu z Premier League. - Czy będę grał, tak grał, to nie wiem, ale czuję, że będę obecny w Premier League. Moja sytuacja jest taka, że raczej się nic nie zmieni jeżeli chodzi o bycie w tej lidze. Podchodzę do tego na takiej zasadzie, że chce z roku na rok podejmować decyzję wspólnie z rodziną. Następny rok chcemy funkcjonować jako czynny piłkarz i dopiero pod koniec kolejnego roku podejmiemy decyzję, co dalej - tłumaczył Fabiański.

Fabiański trafił do West Hamu latem 2018 r. za osiem mln euro ze Swansea City. Od tego czasu zagrał 199 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 51 czystych kont. Wcześniej Fabiański grał w barwach Lecha Poznań (2004-2005), Legii Warszawa (2005-2007), Arsenalu (2007-2014) oraz wspomnianego Swansea (2014-2018).