Burza w Anglii! Co za wpadka Arsenalu. City było bezlitosne

W końcówce tegorocznego sezonu Premier League znów nie brakowało emocji. Podobnie jak w ekstraklasie, krajowego mistrza nie znaliśmy do ostatniej kolejki. Ostatecznie po tytuł czwarty raz z rzędu sięgnął Manchester City. Za to drugi w tabeli Arsenal ostatnio w mediach społecznościowych wyróżnił Bukayo Sakę za historyczne osiągnięcie. Problem w tym, londyńczycy nieco pospieszyli się z publikacją wprowadzającego w błąd postu, co bezwzględnie wykorzystali rywale.

