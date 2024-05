Wszystko dogadane! Chelsea znalazła następcę Pochettino

Przed tygodniem Chelsea niespodziewanie rozstała się z Mauricio Pochettino, rozwiązując kontrakt z trenerem za porozumieniem stron. Niespodziewanie, bo drużyna prowadzona przez Argentyńczyka wygrała pięć ostatnich meczów w lidze, dzięki czemu spełniła plan minimum na sezon i awansowała do europejskich pucharów.

Takiej serii Chelsea nie miała od przełomu września i października 2019 r. Mimo to Pochettino odszedł z klubu i natychmiastowo ruszyła lawina nazwisk jego potencjalnych następców. Na początku byli to Niemcy: Hansi Flick oraz Thomas Tuchel. Pierwszy obejmie jednak Barcelonę, a drugi nie jest zainteresowany powrotem do Chelsea, która zwolniła go we wrześniu 2022 r.

Wśród kandydatów podawanych przez media znajdowali się też Ruben Amorim ze Sportingu oraz były trener Brighton, Roberto De Zerbi. Na ostatecznej liście, jaką angielskie media podały w niedzielę, nie znalazł się jednak żaden z nich.

Byli na niej za to trener Leicester City Enzo Maresca, Kieran McKenna z Ipswich Town oraz szkoleniowiec Brentford Thomas Frank. I wydaje się, że Chelsea dokonała już ostatecznego wyboru, bo w poniedziałek po południu wszyscy najlepiej poinformowani dziennikarze podali tę samą informację.

Enzo Maresca zostanie trenerem Chelsea

W ciągu najbliższych dni szkoleniowcem Chelsea zostanie Maresca. Strony bez problemu porozumiały się w sprawie kontraktu, a jedyną rzeczą do rozwiązania pozostaje jego długość. 44-letni Włoch podpisze albo trzyletnią umowę, albo dwuletnią z opcją przedłużenia jej o rok.

Ostatni sezon Maresca spędził w roli szkoleniowca Leicester City, z którym awansował do Premier League. Z 46 meczów zespół Włocha wygrał 31, przegrał 11 i cztery zremisował. Leicester City wygrało Championship, wracając na najwyższy poziom po roku przerwy.

Był to dopiero pierwszy pełny sezon Mareski w roli pierwszego trenera i druga taka praca w ogóle. W maju 2021 r. Maresca został szkoleniowcem Parmy, ale został zwolniony po niespełna sześciu miesiącach. Powodem były kiepskie wyniki. Drużyna Włocha wygrała zaledwie cztery z 14 pierwszych spotkań w Serie B.

Po zwolnieniu z Parmy Maresca wrócił na Wyspy, gdzie w 2018 r. był asystentem Manuela Pellegriniego w West Hamie United. W czerwcu 2022 r. Maresca został asystentem Pepa Guardioli w Manchesterze City. Włoch pomógł drużynie w zdobyciu historycznego trypletu, czyli mistrzostwa Anglii, krajowego pucharu oraz Ligi Mistrzów.

Maresca ma za sobą bogatą piłkarską karierę. Jako zawodnik grał m.in. w Juventusie, Fiorentinie, Sevilli, Maladze czy Palermo. Z Juventusem wywalczył mistrzostwo Włoch i superpuchar kraju, ale największe sukcesy odniósł w Sevilli. Z nią dwukrotnie zdobył Puchar UEFA, wygrał też Superpuchar Europy oraz puchar i superpuchar Hiszpanii.