Drakońska kara dla gwiazdy Premier League. To byłby koniec kariery

Lucas Paqueta to jedna z największych gwiazd West Hamu United, a także ważny element reprezentacji Brazylii podczas ostatniego mundialu w Katarze. Piłkarzowi grożą poważne konsekwencje. Choć trudno w to uwierzyć... grozi mu do 10 lat zawieszenia. Wszystko przez oskarżenia ze strony Związku Piłki Nożnej. O sprawie szerzej pisze brytyjski "Daily Mail".

Action Images via Reuters/John Sibley