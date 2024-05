Media: Wayne Rooney wytrzymał cztery miesiące. Wraca z bezrobocia

Wayne Rooney jako piłkarz stał się w Anglii ikoną. Przez całą karierę strzelił ponad 200 goli w Premier League, a w reprezentacyjnych barwach zagrał aż 120 meczów, w których zdobył 53 bramki. Jako trener nie jest już tak skuteczny. Po ostatnich niepowodzeniach pozostaje bez pracy już piąty miesiąc. Wydaje się jednak, że w końcu może nastąpić przełom.

Dobre wieści dla Wayne'a Rooneya. Interesuje się nim znany angielski klub

To, że Rooney pomimo głośnego nazwiska nie był szczególnie rozchwytywany przez angielskie kluby, specjalnie nie dziwi. 38-latek zaliczył ostatnio katastrofalną kadencję w Birmingham City. Po tym jak w październiku zeszłego roku zastąpił na stanowisku Johna Eustace'a, ekipa Krystiana Bielika zanotowała zaledwie dwa zwycięstwa w 15 meczach. Rooney pożegnał się więc z posadą szkoleniowca błyskawicznie, bo po zaledwie 83 dniach - 2 stycznia tego roku.

Birmingham ostatecznie nie udało się utrzymać na poziomie Championship. Zespół zajął 22. miejsce w tabeli i spadł do League One. Walkę o utrzymanie przegrał zaledwie jednym punktem z Plymouth Argyle i to właśnie do niego miałby trafić Rooney. Takie informacje przekazał "The Telegraph". Klub w kwietniu zwolnił trenera Iana Fostera i nadal szuka jego następcy.

Rooney wymieniany jest jako mocny kandydat na to stanowisko. Przemawiać mają za tym dobre znajomości z dyrektorem sportowym Plymouth Neilem Dewsnipem, którym ostatnio pełnił także funkcję trenera tymczasowego. Obaj panowie pamiętają się jeszcze z czasów, gdy Rooney trenował w akademii Evertonu. Dewsnip był wówczas jego trenerem.

Wayne Rooney jako szkoleniowiec najdłużej pracował w Derby County. Ekipę tę objął w listopadzie 2020 r. i poprowadził w sumie w 84 meczach. W lipcu 2022 r. przeniósł się do MLS, a konkretnie do D.C. United, skąd trafił do wspomnianego Birmingham.