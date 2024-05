Trzęsienie ziemi w Manchesterze! Trener wyleci po finale FA Cup

Manchester United ma za sobą jeden z najgorszych sezonów w historii. Mimo licznych wzmocnień nie udało mu się wywalczyć mistrzostwa Anglii. Ba, zajął dopiero ósmą lokatę. Szybko pożegnał się z Ligą Mistrzów, bo już na etapie fazy grupowej. Ma więc szansę tylko na jedno trofeum - FA Cup, gdzie w finale zmierzy się z Manchesterem City. Patrząc jednak na formę rywali, o zwycięstwo może być trudno. A to jedyna szansa na występ w kolejnej edycji europejskich pucharów. Nic więc dziwnego, że władze klubu dywagują nad zwolnieniem Holendra. I zdaniem Gianluki Di Marzio, podjęły już ostateczną decyzję w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha już ma pierwszy problem

Gianluca Di Marzio ogłasza ws. Erika ten Haga. To już postanowione. Odejdzie z Manchesteru United

Włoski dziennikarz przekazał w rozmowie z soccernews.nl, że Manchester United zamierza zakończyć współpracę z ten Hagiem po sezonie 2023/24, mimo że kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok. - Pod koniec sezonu Holender pożegna się z klubem. W tej sytuacji United będzie szukać szkoleniowca - przekazał Di Marzio.

Dziennikarz wskazał, że decyzja zapadła już dawno i władze drużyny miały okazję rozejrzeć się na rynku trenerów. Co więcej, wybrały już dwóch faworytów do angażu. Pierwszy z nich to Kieran McKenna, a więc były szkoleniowiec młodzieżowych ekip United, a także były asystent trenera pierwszej drużyny. Obecnie prowadzi Ipswich Town. Znakomicie poradził sobie w tym sezonie i pomógł zespołowi bezpośrednio awansować do Premier League po 22 latach. Wygrał aż 28 meczów, 12 zremisował, a tylko sześć zakończył porażką, co daje średnio 2,09 punktów na spotkanie.

Krótka lista kandydatów na ławkę trenerską United

I to właśnie on ma być głównym kandydatem do zastąpienia ten Haga. Miał już nawet rozmawiać z potencjalnym pracodawcą. Tyle tylko, że Manchester ma konkurencję. Zainteresowana Irlandczykiem jest również Chelsea. W razie, gdyby odmówił, to United ma opcję awaryjną.

Ma nią być Mauricio Pochettino, który dość sensacyjnie został we wtorek zwolniony ze Stamford Bridge. - Jeśli McKenna przejdzie do Chelsea, United wybierze Pochettino. Jedno jest pewne - z zespołem pożegna się ten Hag - zaznaczył dziennikarz. Na liście kandydatów widnieje też Roberto De Zerbi, ale jego szanse na zatrudnienie nie są aż tak duże. - Nie kontaktował się ostatnio z klubem z Old Trafford - dodał.

Wydaje się więc przesądzone, że ten Hag opuści Manchester United. Na potwierdzenie tej informacji musimy jednak jeszcze poczekać. Holender przybył na Old Trafford w lipcu 2022 roku. Poprowadził ekipę w 113 meczach, zdobywając średnio 1,91 punktów na spotkanie. W poprzednim sezonie wywalczył z drużyną Puchar Ligi Angielskiej.