Wszystko jasne. To tam Łukasz Fabiański będzie grał w kolejnym sezonie

Według wielu źródeł kontrakt Łukasza Fabiańskiego wygasa 30 czerwca 2025 roku, ale zawodnik sam przyznał niedawno, że to nieprawda. Jego umowa skończy się już 30 czerwca tego roku i na razie nie została przedłużona. Z racji wieku spekulowano, że były reprezentant Polski opuści West Ham United. Teraz sam postanowił zabrać głos w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Konrad Bukowiecki po starcie na Stadionie Śląskim: To już powinno dać igrzyska

Tam zagra Łukasz Fabiański w przyszłym sezonie. "Niedługo się wyjaśni"

W minionych rozgrywkach Fabiański nie był już numerem jeden w West Hamie i zaliczył 23 występy. Grał głównie w pucharach, a w Premier League dostawał szansę tylko w trakcie kontuzji Alphonse'a Areoli. Nic więc dziwnego, że rozpoczęły się dywagacje, czy klub z Londynu nie będzie chciał pożegnać go już latem. 39-latek jest jednak bardzo spokojny o swoją przyszłość.

- Czy będę grał, tak grał, to nie wiem, ale czuję, że będę obecny w Premier League. Moja sytuacja jest taka, że raczej się nic nie zmieni jeżeli chodzi o bycie w tej lidze. To niedługo się wszystko wyjaśni, gdzie dokładnie - zdradził Fabiański w rozmowie z Foot Truckiem.

Oznacza to oczywiście, że Polak negocjuje i nie tylko z West Hamem, ale również z innymi klubami. Sam przyznaje jednak, że najbliżej mu do pozostania w obecnym zespole. - Nasze rozmowy z klubem są na zaawansowanym etapie. Myślę, że dojdziemy do fajnego porozumienia. Podchodzę do tego na takiej zasadzie, że chce z roku na rok podejmować decyzję wspólnie z rodziną. Następny rok chcemy funkcjonować jako czynny piłkarz i dopiero pod koniec kolejnego roku podejmiemy decyzję, co dalej - dodał 39-latek.

Dodatkowo Fabiański nie ukrywa, że w przyszłości może zostać trenerem lub szefem szkolenia bramkarzy w West Hamie. - Miałem spotkanie z człowiekiem ze związku, żeby robić licencję. Biorę to bardzo mocno pod uwagę i będę szedł w tym kierunku - podsumował bramkarz.