Trzęsienie ziemi w europejskim gigancie. Gwiazdy na wylocie. Są nazwiska

Manchester United ostatni raz nie zagrał w europejskich pucharach w 2014 roku, kiedy to zakończył sezon Premier League na siódmym miejscu. W zakończonych w niedzielę rozgrywkach było jeszcze gorzej, bo piłkarze Erika ten Haga zajęli dopiero ósmą lokatę. Wciąż mogą jednak uzyskać kwalifikację do Ligi Europy, jeśli wygrają z Manchesterem City w finale FA Cup. Sezon trzeba uznać za bardzo nieudany, więc konieczna ma być rewolucja kadrowa.

Manchester United pozbywa się flopów za 180 milionów. Oto plany transferowe

Brytyjski portal talksport.com informuje, że mniejszościowy właściciel klubu Sir Jim Ratcliffe planuje spore zmiany w składzie ekipy z Old Trafford. Celem transferowym Manchesteru ma być fenomenalny napastnik Ollie Watkins z Aston Villi, ale trzeba uzbierać na niego pieniądze. W tym celu klub chce pozbyć się kilku niewypałów.

Pierwszym z nich ma być Christian Eriksen, który w minionym sezonie zagrał 28 razy, a jego umowa obowiązuje do czerwca 2025 roku. Manchester uważa jednak, że 32-latek nie prezentuje odpowiedniej jakości i chciałby pozbyć się go, by zaoszczędzić na kontrakcie. Ponadto można jeszcze na nim zarobić, ponieważ do klubu w 2022 roku przyszedł za darmo.

Częścią rewolucji kadrowej ma być także pozbycie się dwóch niewypałów transferowych, które kosztowały klub łącznie 180 milionów euro - Casemiro i Antony'ego. Pierwszy przyszedł z Realu Madryt za 80 mln, a drugi za 100 mln z Ajaxu Amsterdam. Ta kwota z pewnością się nie zwróci, ale obaj kompletnie nie sprawdzili się na Old Trafford i będą wypychani z klubu.

32-letni Casemiro ma umowę ważną aż do 2026 roku, ale zdaniem źródła chcą go kluby z Arabii Saudyjskiej i właściwie pewne jest jego odejście w lecie. Z kolei kontrakt Antony'ego obowiązuje o rok dłużej, ale zaledwie 11 goli i pięć asyst w 81 meczach mówią same za siebie - skrzydłowy kompletnie nie sprawdził się w Premier League i musi odejść.

Ostatni mecz w tym sezonie Manchester United rozegra 25 maja o 16:00 przeciwko Manchesterowi City w finale FA Cup. W przypadku wygranej piłkarze Erika ten Haga uzyskają kwalifikacje do Ligi Europy i jest to ich ostatnia szansa na awans do europejskich pucharów.