Guardiola nie wytrzymał. Załamał mu się głos, gdy mówił o Kloppie. Niesamowite [WIDEO]

Angielska część rywalizacji Klopp-Guardiola (wcześniej mierzyli się w Bundeslidze, jako szkoleniowcy odpowiednio Borussii Dortmund i Bayernu Monachium) rozpoczęła się w sezonie 2016/17. Był to pierwszy rok pracy Katalończyka w Manchesterze City. Juergen Klopp z kolei pracował w Liverpoolu niecały sezon dłużej. Wtedy to jeszcze nie była aż tak wielka rzecz, jaką finalnie się stała. Ale to głównie z uwagi na Liverpool, który Klopp jeszcze podnosił z rangi podupadłego giganta. Za pierwszy akt tej wspaniałej historii przyjąć można ćwierćfinał Ligi Mistrzów z sezonu 2017/18, gdy Liverpool zdemolował City w dwumeczu 5:1.

Premier League niby angielska, ale katalońsko-niemiecka

Sezon 2018/19 to już definitywny początek jazdy bez trzymanki. City dwa razy wygrywało ligę, mając zaledwie 1 pkt przewagi nad Liverpoolem. Kosmiczny rezultat 97 pkt nie dał Liverpoolowi mistrzostwa? Efekt tej rywalizacji. Różnica aż 33 pkt między mistrzem (Liverpool) a trzecim miejscem (Manchester United) w sezonie 2019/20? Efekt tej rywalizacji. W samej liczbie trofeów znacznie okazalej wypada Guardiola (16:8). Ale już mecze bezpośrednie LFC - City to 8 wygranych Liverpoolu, 7 triumfów Manchesteru oraz 7 remisów.

Nawet mimo kłopotów Liverpoolu w sezonie 2022/23 i dołączenia Arsenalu Mikela Artety do "imprezy" w ostatnich dwóch latach, to właśnie Guardiola oraz Klopp zostaną zapamiętani jako ci, którzy nadawali ton lidze przez lata. Obaj mają do siebie bardzo wiele szacunku. Niemiec chwalił Katalończyka przy wielu okazjach. Ten zaś nie pozostał mu dłużny wczoraj.

Guardiola wzruszony pytaniem o Kloppa. "Pomógł mi wejść na wyższy poziom"

Manchester City pokonał West Ham United 3:1 i przypieczętował czwarte z rzędu mistrzostwo Anglii. Po meczu Guardiola zapytany o odejście Kloppa odpowiedział bardzo emocjonalnie. W jego oczach widać było nawet łzy. "Juergen był naprawdę ważną częścią mojego życia. Pomógł mi wejść na wyższy poziom jako trener. Myślę, że obaj się niesamowicie szanujemy. Czuję, iż on jeszcze wróci. Ale na ten moment dziękuję mu za wszystkie miłe słowa i to, co robił. Będę za nim bardzo tęsknił" - powiedział były szkoleniowiec Barcelony i Bayernu Monachium.

Wydaje się, że "pałeczkę" rywala Guardioli przejął na dobre Mikel Arteta i jego Arsenal. Ale Liverpoolu nie wolno skreślać. Następcą Kloppa zostanie Holender Arne Slot, co bardzo wyraźnie zakomunikował już sam Niemiec. Na co będzie stać drużynę z Anfield w zupełnie nowym rozdaniu? Przekonamy się.