Klopp chwycił za mikrofon i się zaczęło. Tak "namaścił" swojego następcę [WIDEO]

Juergen Klopp kilka miesięcy temu zapowiedział, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Liverpoolu. Był to ogromny cios dla całego klubu, ale trzeba było to zaakceptować i planować przyszłość. Ale trener postarał się o to, aby zmiany nie były aż tak bolesne dla kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

Juergen Klopp po raz ostatni zwrócił się do kibiców Liverpoolu. "Działajcie pełną parą"

Ostatni raz Niemiec prowadził Liverpool w starciu z Wolverhampton (2:0) na Anfield. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nie zabrakło poruszających momentów, a kibice przygotowali dla odchodzącego szkoleniowca coś specjalnego. A o to, żeby się działo, zadbał także główny zainteresowany.

Po zakończeniu spotkania Klopp został zaproszony na środek boiska. W pewnym momencie zrobił coś, czego mało kto się spodziewał. - Dzisiaj kilka razy słyszałem tę piosenkę. Możecie to zrobić (zaśpiewać - red.), ja nie mam z tym problemów. Zobaczmy, jaka będzie reakcja - powiedział. I zaczął krzyczeć "Arne Slot", czyli imię i nazwisko nowego szkoleniowca Liverpoolu. Jak można było się spodziewać, kibice momentalnie podłapali tę przyśpiewkę.

Następnie 56-latek zwrócił się do fanów "The Reds". - Wyobraźcie sobie, że zaczyna się kolejny sezon i nie czekacie na to, co będzie się działo. Nie! Działajcie pełną parą i powitajcie nowego menedżera tak, jak powitaliście mnie - zaapelował.

Arne Slot ma wejść w buty Juergena Kloppa w Liverpoolu. Nie będzie łatwo

Niemiec zrobił zatem wiele, aby Slot dostał kredyt zaufania na start. Zresztą Holender zapracował na to swoimi osiągnięciami w Feyenoordzie Rotterdam. Z klubem tym sięgnął po mistrzostwo (2022/23) i krajowy puchar (2023/24). Wcześniej prowadził AZ Alkmaar (2019-2020) i SC Cambuur (2016-2017).

Natomiast Klopp kończy niemal dziewięcioletni pobyt w Liverpoolu (pracował tam od października 2015 r.), w trakcie którego zapracował na status klubowej legendy. Sezon 2023/24 zakończył z Pucharem Ligi Angielskiej (drugim za jego kadencji), poza tym zdobył mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata (wszystko po razie). Z 489 meczów w angielskim klubie 304 wygrał, 100 zremisował i 85 przegrał (śr. 2,07 punktu na mecz).