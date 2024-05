Guardiola podjął decyzję. Zadeklarował plany na przyszłość

Bieżący sezon Premier League to koniec wielkiej rywalizacji Juergen Klopp - Pep Guardiola. Niemiecki szkoleniowiec po prawie dziesięciu latach opuści Liverpool, by móc spokojnie odpocząć. To wzbudziło dyskusję o tym czy i Hiszpan nie zdecyduje się na podobny krok. Wątpliwości rozjaśnił w tej sprawie sam Katalończyk.

3 Fot. REUTERS/Dylan Martinez Otwórz galerię Na Gazeta.pl