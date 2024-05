Oto nowy trener Liverpoolu. Sensacyjna decyzja potwierdzona

Juergen Klopp w styczniu poinformował, że w związku ze zmęczeniem i wypaleniem zawodowym odejdzie z Liverpoolu. Niemal od razu w mediach informowano, że wśród kandydatów do zastąpienia go są m.in. Ruben Amorim, Niko Kovac i Julian Nagelsmann, a w ostatnich tygodniach przewijało się inne nazwisko. Teraz już wiadomo, że to właśnie ten trener rozpocznie pracę na Anfield.

Arne Slot nowym trenerem Liverpoolu. Sam o tym powiedział

Finalnie spekulacje w sprawie trenera Liverpoolu zakończyły się na Arne Slocie. Wiele źródeł było pewnych, że to właśnie Holender przejmie drużynę po Kloppie i rozpoczęło się wyczekiwanie oficjalnych ogłoszeń. Liverpool w tej sprawie na razie milczy, ale sam szkoleniowiec już potwierdził przenosiny do Anglii.

- Mogę potwierdzić, że w przyszłym sezonie będę trenerem Liverpoolu - powiedział Slot podczas konferencji prasowej przed meczem jego Feyenoordu Rotterdam z Exelsiorem. - Do tej pory nie myślałem, że jestem przed ostatnim meczem w Feyenoordzie, ale teraz zaczęło się to pojawiać. Dziś chciałem pożegnać się ze wszystkimi i poświęcić im trochę czasu - dodał szkoleniowiec.

Klub z Rotterdamu również poinformował w mediach społecznościowych, że Slot odejdzie i czeka go pożegnalne spotkanie. "Era Arne Slota dobiega końca. Cieszmy się ostatnimi chwilami" - czytamy przy okazji materiału wideo z najlepszymi momentami 45-latka w Feyenoordzie, w którym pracował od lipca 2021 roku i wygrał jedno mistrzostwo Holandii.

Arne Slot pożegna się z Feyenoordem w niedzielę 19 maja o 14:30 podczas domowego meczu z Excelsiorem. Pożegnanie jego poprzednika w Liverpoolu odbędzie się tego samego dnia, ale o 19:00. Juergen Klopp opuści Anfield po prawie dziewięciu latach i 489 meczach.