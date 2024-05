Historyczny sukces reprezentanta Polski. Czekali na to 42 lata!

Kibice Aston Villi wcale nie byli ostatnio w najlepszych humorach. Ich ulubieńcy zawiedli jako faworyci do wygrania Ligi Konferencji Europy i w półfinale rozgrywek odpadli z Olympiakosem. W dwumeczu polegli aż 2:6. To jednak w tej chwili nieistotne. Dzięki korzystnemu wynikowi w meczu Tottenhamu z Manchesterem City (0:2) piłkarze z Birmingham zagrają w Lidze Mistrzów. Na ten wynik pracowali przez cały sezon.

Wielki sukces. Kolejny Polak zagra w Lidze Mistrzów

W 1982 roku Aston Villa grała w ćwierćfinale Pucharu Europy. Odpadła po dwumeczu z Juventusem (2:5) i na ponad cztery dekady zniknęła z najważniejszych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie. A przecież mówimy o klubie, który zaledwie rok wcześniej sięgał po triumf w owych rozgrywkach, w finale pokonując Bayern Monachium (1:0).

Teraz ich sukces jest już przesądzony. Podopieczni Unaia Emery'ego będą jedenastym angielskim klubem, który od momentu powstania Ligi Mistrzów zagra w tych prestiżowych rozgrywkach. Poprzednim debiutantem z Premier League był Leicester City (2016).

Spora w tym zasługa szkoleniowca. Unai Emery jawi się jako specjalista od osiągania sukcesów z mniejszymi klubami. Przypomnijmy, że to on z Sevillą wygrywał Ligę Europy. Nieobca jest mu także Liga Mistrzów. Aston Villa to już szósty klub, z którym zagra w elitarnych rozgrywkach. Poprzednio prowadził w nich Valencię, Spartaka Moskwa, wspominaną Sevillę, Paris Saint-Germain i Villarreal. Tylko Carlo Ancelotti kierował większą liczbą zespołów w Lidze Mistrzów.

Awans Aston Villi oznacza także szansę na debiut w Lidze Mistrzów kolejnego Polaka. Matty Cash od 2020 roku jest podporą klubu z Villa Park. W trwającym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach łącznie aż 46 meczów. Zdobył w nich pięć goli i zanotował dwie asysty.

Klub w social mediach opublikował zdjęcia ze świętowania awansu do Ligi Mistrzów. Na jednym z nich pojawili się uśmiechnięci Cash i Calum Chambers.

Na dobrą formę prawego obrońcy z pewnością liczy także Michał Probierz. Niecały miesiąc pozostał do rozpoczęcia finałów EURO 2024. Na nich Polacy zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją. Cash w drużynie narodowej debiutował w 2021 roku. Od tego czasu z orłem na piersi rozegrał 15 spotkań. Zdobył w nich jednego gola.