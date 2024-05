Manchester United podjął decyzję w sprawie trenera

W poniedziałek Manchester United przegrał na wyjeździe z Crystal Palace aż 0:4. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Michael Olise, a po jednym Jean-Philippe Mateta oraz Tyrick Mitchell. Drużyna Erika ten Haga wygrała raptem jeden z ostatnich siedmiu meczów ligowych.

Ale to nie koniec złych statystyk. W tym sezonie Manchester United stracił już 55 goli. To najwięcej od sezonu 1976/77. Porażka na Selhurst Park była już 13. w tym sezonie ligowym. To niechlubny rekord klubu z Old Trafford w erze Premier League.

- To było bardzo rozczarowujące. To nasza najgorsza porażka. Popełnialiśmy wielkie błędy, nie trzymaliśmy się planu na mecz, jaki sobie założyliśmy. Popełnialiśmy błędy indywidualne i drużynowe. Nie wyglądaliśmy jak zespół - mówił po meczu ten Hag.

Wraz z poniedziałkową klęską nasiliły się spekulacja dotyczące przyszłości holenderskiego trenera. Zdaniem angielskich mediów posada ten Haga wisi na włosku i nawet awans do europejskich pucharów może jej nie uratować.

Zwłaszcza że na holenderskiego trenera czai się Bayern Monachium. Tak przynajmniej w niedzielę niespodziewanie poinformowały niemieckie media. Ten Hag miałby objąć Bayern po tym, jak odmówili mu Xabi Alonso, Julian Nagelsmann oraz Ralf Rangnick.

Manchester United podjął decyzję ws. ten Haga

Nie wiadomo, co czeka ten Haga w najbliższych miesiącach, ale angielskie media zdradziły, jaka będzie jego najbliższa przyszłość. Zdaniem dziennikarzy z Wysp Manchester United - przynajmniej na razie - nie zwolni Holendra.

Ten ma poprowadzić drużynę w trzech ostatnich meczach ligowych z Arsenalem, Newcastle United oraz Brighton. Sezon gracze ten Haga zakończą jednak najważniejszym spotkaniem i wielkim wyzwaniem. 25 maja Manchester United zagra w derbach z City w finale Pucharu Anglii na Wembley.

Według angielskich mediów dopiero po tym spotkaniu zapadną decyzje dotyczące przyszłości ten Haga. Ewentualne zdobycie trofeum i awans do europejskich pucharów na kolejny sezon mogą mieć spory wpływ na to, czy zostanie on w klubie na kolejny sezon.

Ten Hag prowadzi Manchester United od lata 2022 r. W pierwszym sezonie Holender zajął trzecie miejsce w Premier League, wprowadzając drużynę do Ligi Mistrzów. Manchester United zdobył też puchar ligi angielskiej.

Obecnie drużyna ten Haga zajmuje 8. miejsce w tabeli z 54 punktami. Manchester United ma tyle samo punktów co Chelsea i dwa punkty mniej od 6. Newcastle United. Ta pozycja daje awans do Ligi Konferencji Europy w kolejnym sezonie.