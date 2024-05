Katastrofa klubu Polaka! Pierwszy taki spadek od 30 lat. Kibice nie wytrzymali [WIDEO]

Birmingham City o utrzymanie walczyło do ostatniej kolejki. Ekipa Krystiana Bielika w sobotę mogła jeszcze uratować sezon. Aby tak się stało, musiała wygrać przed własną publicznością z Norwich i liczyć na potknięcie Plymouth w starciu z Hull City. Skończyło się tym, że zarówno Birmingham, jak i Plymouth wygrały po 1:0 i o spadku klubu Polaka zadecydował... jeden punkt.

Kibice przeprowadzili szturm. Brzydkie obrazki po spadku z Championship. Tak żegna się klub Bielika

Tym samym Birmingham dołączyło do Huddersfield i Rotherham, które degradacji do League One były pewne już wcześniej. Dla drużyny prowadzonej przez Gary'ego Rowetta będzie to pierwszy sezon na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii od 30 lat (sezonu 1994-95). Nic więc dziwnego, że kibice są z tego powodu wściekli. Tym bardziej że do siódmej kolejki ich zespół zajmował miejsce w czołowej szóstce i wówczas wydawało się, że może walczyć o awans do Premier League.

Pomimo zwycięstwa 1:0 nad Norwich fani zgromadzeni na stadionie St. Andrew's nie wytrzymali. Gdy tylko dowiedzieli się, jaki był wynik spotkania Plymouth z Hull City, wpadli w szał. Z trybun rozniosły się okrzyki niezadowolenia i wulgarne hasła. W końcu część kibiców przeskoczyła barierki i wpadła na murawę. Wkrótce na boisku oglądaliśmy prawdziwe oblężenie. Fani starli się ze stewardami i odpalili race. W końcu po pewnym czasie dzięki postawie ochroniarzy sytuację udało się uspokoić.

Inwazja kibiców była też rodzajem sprzeciwu wobec sposobu, w jaki klub był zarządzany w ostatnich miesiącach. W lipcu 2023 jego nowym właścicielem został amerykański finansista Tom Wagner. Już w październiku postanowił zwolnić trenera Johna Eustace'a, pomimo całkiem solidnych wyników. Od tamtej pory stanowisko trenera obejmowało aż pięciu różnych szkoleniowców (w tym słynny Wayne Rooney), za każdym razem z marnym skutkiem.

W tym sezonie Championship Krystian Bielik rozegrał 36 spotkań. Nie strzelił ani jednego gola, ani nie zaliczył asysty. Jego kontrakt z Birmingham wygasa w 2026 r.