Wielki powrót to Premier League! Czekali na to 22 lata

W sobotę rozegrano mecze ostatniej kolejki Championship. To one miały wyłonić wicemistrza ligi, a zarazem drużynę, która bezpośrednio awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Status beniaminka już kilka dni temu zapewniło sobie Leicester City. Jak się okazało, do grona szczęśliwców dołączyło Ipswich Town. To rewelacja obecnego sezonu. Dość powiedzieć, że jeszcze rok wcześniej grała w League One, a więc na trzecim poziomie rozgrywek. Tym samym zanotowała dwa awanse z rzędu.

Ważne zwycięstwo Ipswich Town. Wraca do Premier League po ponad dwóch dekadach

Ipswich kapitalnie radziło sobie w tym sezonie. Wygrało aż 28 meczów, 12 zremisowało i tylko sześć zakończyło porażką. Awans piłkarze Kierana McKenna przypieczętowali, wygrywając 2:0 z Huddersfield, w którego barwach całe spotkanie rozegrał Michał Helik.

Ipswich zdecydowanie lepiej prezentowało się tego popołudnia. Oddało aż 24 strzały przy tylko pięciu ze strony rywali. Dwa z nich znalazły drogę do siatki. W 27. minucie prowadzenie drużynie dał Wes Burns, z kolei trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy piłkę w bramce umieścił Omari Hutchinson.

Tuż po ostatnim gwizdku na stadionie zapanowała euforia. Piłkarze i kibice wspólnie świętowali wielki sukces. Eksperci z całego świata zaczęli słać gratulacje. W ich gronie znalazła się nawet gwiazda muzyki - Ed Sheeran i to nie przypadkowo.

Ed Sheeran śle gratulacje Ipswich Town. Dumny z ukochanej drużyny

Brytyjczyk jest nie tylko wielkim fanem ekipy, ale i jej sponsorem. Wielokrotnie podczas koncertów występował właśnie w koszulce z herbem Ipswich Town. Teraz przebywa w Miami, ale znalazł chwilę, by połączyć się online z drużyną i pogratulować jej wielkiego sukcesu.

Bo to niewątpliwie ogromne osiągnięcie. W końcu Ipswich awansowało do Premier League po 22 latach. Po raz ostatni na tym poziomie klub grał w sezonie 2001/02. Wówczas zajął 18. lokatę i spadł do Championship.

Już wkrótce wyłoniony zostanie też trzeci zespół, który awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Kandydatami są Leeds United, Southampton, West Brom i Norwich City. Te drużyny zajęły miejsca od 3 do 6 w końcowej klasyfikacji i teraz o awans zmierzą się w barażach.