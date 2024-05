Media: Chelsea wybrała nowego trenera. Szykuje się wielki powrót

Obecny sezon jest drugim z rzędu nieudanym w wykonaniu Chelsea. W tych rozgrywkach drużyna Mauricio Pochettino zajmuje dopiero 9. miejsce w Premier League i ma już nieduże szanse na awans do europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

Co więcej, Chelsea przegrała też w finale pucharu ligi z Liverpoolem oraz półfinale Pucharu Anglii z Manchesterem City. Kiepskie wyniki i najgorsza od lat statystyka goli straconych to rzeczy, które powodują, że posada Pochettino nie jest pewna.

Na razie właściciele Chelsea nie zabrali głosu w sprawie. Wiadomo natomiast, że po zakończeniu obecnego sezonu strony mają usiąść i porozmawiać na temat projektu, który z pewnością nie rozwija się tak, jak powinien. Zwłaszcza że amerykańscy właściciele klubu wydali na transfery już ponad miliard funtów.

Pochettino od miesięcy argumentuje, że jego projekt jest dopiero na początku i do budowy silnej drużyny potrzeba cierpliwości oraz czasu. Tego nie kupują jednak kibice, którzy są coraz bardziej zniecierpliwieni i mają dość skandalicznych wyników. Tak jak niedawnej porażki 0:5 z Arsenalem w derbach Londynu.

- Ludzie, którzy choć trochę rozumieją piłkę, widzą, co się dzieje i doceniają nasze zaangażowanie oraz sposób, w jaki się zachowujemy. Oni wierzą w nas i wspierają nasze decyzje. Tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku wspólnej podróży - powiedział Pochettino na środowej konferencji prasowej przed meczem z Tottenhamem.

Conte wróci do Chelsea?

Argentyńczyk wypowiedział się z dużą wiarą w swoich przełożonych, ale niedobre dla niego informacje napływają z Włoch. I to z poważnych źródeł. Dziennik "La Repubblica" poinformował, że Chelsea złożyła już lukratywną ofertę Antonio Conte.

Włoski trener pozostaje bez pracy od marca zeszłego roku, kiedy za porozumieniem stron rozwiązał umowę z Tottenhamem. Zdaniem włoskiego dziennika Chelsea złożyła Conte bardzo atrakcyjną ofertę, by nakłonić trenera do powrotu do Londynu i jednocześnie przebić oferty Milanu oraz Napoli.

Gdyby Conte zdecydował się objąć Chelsea, byłby to jego powrót do klubu po sześciu latach. Włoch przejął Chelsea latem 2016 r. i już w pierwszym sezonie wygrał Premier Legue. Dla Chelsea był to ostatni tytuł mistrza Anglii. W drugim sezonie włoski trener poprowadził drużynę do wygranej w Pucharze Anglii. Od rozgrywek 2017/18 Chelsea przejął jego rodak - Maurizio Sarri.

Od momentu odejścia z Chelsea Conte prowadził nie tylko Tottenham, ale też Inter Mediolan. Z nim w sezonie 2020/21 zdobył mistrzostwo Włoch.