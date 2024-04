Burza wokół Mohameda Salaha. Podjął decyzję ws. przyszłości

Mohamed Salah do Liverpoolu trafił w 2017 r. Klub zapłacił za niego 42 mln euro AS Romie. W nowych barwach napastnik szybko stał się jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Sięgnął po mistrzostwo Anglii i puchar Ligi Mistrzów. Po siedmiu latach spędzonych na Anfield jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa z brązowym medalem PlusLigi. Bartłomiej Bołądź: Zdecydowała zagrywka

Media: Przyszłość Salaha wyjaśniona. "Nie dał żadnych oznak"

Latem ubiegłego roku media informowały, że reprezentanta Egiptu zamierza sprowadzić saudyjskie Al-Ittihad. Wówczas do transferu nie doszło, ale klub, w którym na co dzień występuje Karim Benzema czy N'golo Kante z niego nie zrezygnował. W lutym tego roku były egipski piłkarz Mido sugerował nawet, że strony podpisały już kontrakt, co wydawało się nieprawdopodobne z uwagi na to, że umowa Salaha z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2025 r.

Choć kontrakt jest ważny jeszcze przez rok, brytyjskie media alarmowały, że 31-latek może chcieć opuścić Liverpool już najbliższym oknie transferowym. Dla klubu byłaby to możliwość na zarobienie pokaźnych pieniędzy. Według dziennikarza "The Athletic" Davida Ornsteina tak się jednak nie stanie. - Liverpool spodziewa się, że Mo Salah zostanie i planuje w nim rozegrać co najmniej jeden sezon. 31-latek nie dał żadnych oznak chęci odejścia. Umowa zostanie rozwiązana w odpowiednim czasie. Zdaniem Saudów również zamierza pozostać w Liverpoolu - podał w serwisie X.

Z informacji Ornsteina wynika, że przyszły sezon będzie dla Salaha najprawdopodobniej ostatnim w barwach Liverpoolu. Temat przenosin do Arabii zupełnie jednak nie upadł i po zakończeniu kolejnych rozgrywek powinien się tam przenieść na zasadzie wolnego transferu. W trwającym sezonie Egipcjanin rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 24 bramki i zanotował 13 asyst. Jego drużyna po ostatnich wpadkach oddaliła się od mistrzostwa Anglii. Na trzy mecze przed końcem zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a do prowadzącego Arsenalu traci pięć punktów.