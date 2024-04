Totalna zapaść klubu Polaka. Ta statystyka wygląda jak żart

Jakub Moder po wyleczeniu zerwanych więzadeł krzyżowych powoli wraca do formy. W ekipie Brighton dostaje coraz więcej minut, a w marcu po raz pierwszy od niemal dwóch lat zagrał dla reprezentacji Polski. Choć postępy byłego pomocnika Lecha napawają optymizmem, to z pewnością nie można tego samego powiedzieć o wynikach jego klubu. Od dłuższego czasu nie może on wyjść z poważnego kryzysu.

Koszmarny bilans klubu Jakuba Modera. Czekają półtora miesiąca

Aż trudno w to uwierzyć, ale Brighton po raz ostatni wygrało mecz 14 marca. Miało to miejsce w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Europy z AS Romą. Zwycięstwo 1:0 i tak na nic się zdało, bo w Rzymie było 4:0 dla Włochów. Z kolei na triumf w Premier League piłkarze Roberto De Zerbiego czekają aż od 10 marca, kiedy to pokonali 1:0 Nottingham Forest.

Kwiecień w wykonaniu Brighton okazał się wręcz koszmarem. W pięciu spotkaniach w tym miesiącu drużyna wywalczyła raptem dwa punkty. Trzy mecze przegrała, a dwa zremisowała. Do tego można jeszcze dorzucić porażkę 1:2 z Liverpoolem z 31 marca. Co było przyczyną takiej zapaści? Odpowiedź narzuca się sama.

Brighton zapomniało, jak się strzela? Oto jedyny gol w miesiącu. To nie żart

Chodzi o skuteczność w polu karnym rywala. Okazuje się, że przez cały miesiąc Brighton zdobyło tylko jedną bramkę. Działo się to w zremisowanym 1:1 meczu z Burnley. Serwis Football Transfers przypomniał w serwisie X, jak ten gol wyglądał. "Panie i panowie, oto ich gol miesiąca" - czytamy.

Oczywiście bramki nie zdobył żaden z piłkarzy De Zerbiego, a do czynienia mieliśmy z trafieniem samobójczym. Po wycofaniu Hjalmara Ekdala fatalny błąd popełnił bramkarz Burnley Arijanet Murić, który nie trafił w piłkę, a ta potoczyła się za linię. Tym bardziej źle to świadczy o postawie napastników z południowej Anglii.

Mimo fatalnej postawy Brighton na cztery kolejki przed końcem zajmuje w tabeli 12. miejsce i jest pewne utrzymania. Kolejny mecz rozegra 5 maja przeciwko Aston Villi. W zespole liczą na przełamanie bramkowej niemocy. - W tej chwili walczymy o każdą bramkę. Tworzymy kilka przyzwoitych szans, ale nie tworzymy klarownych okazji, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nie możemy mieć aż tak małego szczęścia - przyznał obrońca Brighton Adam Webster, cytowany przez "The Sun".