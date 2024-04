Szalone derby północnego Londynu! Do przerwy 3:0, a potem się zaczęło [WIDEO]

Walka o mistrzostwo Anglii znajduje się już na ostatniej prostej w sezonie 2023/2024. Wydaje się, że w sobotę wypisał się z niej Liverpool. Piłkarze Juergena Kloppa zremisowali na wyjeździe z West Hamem United 2:2 i bardzo skomplikowali swoją sytuację w kontekście mistrzostwa na trzy kolejki przed końcem. Jakby tego było mało, to media obiegło zachowanie Mohameda Salaha, który wykrzykiwał coś w kierunku niemieckiego szkoleniowca Liverpoolu przed wejściem na boisko.

W niedzielne popołudnie grał drugi z kandydatów do mistrzostwa Premier League - Arsenal. Drużyna Mikela Artety zmierzyła się na wyjeździe z Tottenhamem w derbach północnego Londynu. Początek meczu był wręcz wymarzony dla gości z Emirates Stadium.

Szalone derby północnego Londynu. Arsenal musiał drżeć do końca o wynik

Już w 15. minucie objęli prowadzenie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę do własnej bramki wpakował Pierre-Emile Hojbjerg. Co prawda siedem minut później Micky van de Ven zdobył gola wyrównującego, ale po interwencji VAR-u okazało się, że był na pozycji spalonej.

Natomiast Arsenal się nie zatrzymywał. 27. minuta, doskonały kontratak, w którym Kai Havertz przerzucił piłkę do Bukayo Saki. Angielski skrzydłowy nawinął rywala i uderzeniem w długi róg podwyższył prowadzenie na 2:0. Doskonałą pierwszą połowę w wykonaniu Arsenalu spuentował Havertz, który w 38. minucie wykorzystał dośrodkowanie Declana Rice'a z rzutu rożnego.

Wydawać by się mogło, że przy prowadzeniu 3:0 nic złego Arsenalowi nie może się wydarzyć. Piłkarze Artety grali doskonale, ale właśnie. Okazali się swoimi najgorszymi przeciwnikami. W 64. minucie David Raya zachował się absurdalnie i podał piłkę wprost przed siebie do Cristiana Romero, który zdobył bramkę na 1:3.

Tottenham atakował, szukał kolejnych bramek, ale nie potrafił przełamać obrony "Kanonierów". Jednak w 84. minucie Declan Rice nie trafił w piłkę we własnym polu karnym, a kopnął Bena Daviesa. Po interwencji VAR-u Michael Oliver podyktował rzut karny, który wykorzystał Heung-min Son. Do końca meczu pozostawało kilka minut, a Arsenal prowadził już tylko 3:2! Ostatecznie "Kanonierzy" dowieźli prowadzenie do końca.

Tottenham - Arsenal 2:3

Bramki: 64' Romero, 87' Son - 15' Hojbjerg (sam.), 27' Saka, 38' Havertz

Dzięki wygranej z Tottenhamem Arsenal prowadzi w tabeli i ma 80 punktów. Drugi Manchester City ma o dwa mecze rozegrane mniej (76 pkt). Liverpool jest trzeci (75 pkt). Piłkarze Pepa Guardioli w niedzielę o 17:30 zmierzą się na wyjeździe z Nottingham Forrest.