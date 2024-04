16-latek czaruje w barwach giganta. W siedmiu meczach strzelił 24 gole!

Arsenal jest od jakiegoś czasu jedną z najciekawiej zapowiadających się drużyn w europejskim futbolu. Z 42-letnim Mikelem Artetą na ławce trenerskiej, ekipa "Kanonierów" ma bardzo młodą kadrę, z zawodnikami, którzy mają wiele w futbolu do osiągnięcia. Poczynając od Martina Odegaarda, po Declana Rice'a czy Bukayo Sakę. Jednocześnie Arsenal ma swoją akademię, która może dostarczać pierwszemu zespołowi kolejnych klasowych zawodników.

16-letni Duńczyk wielką nadzieją Arsenalu. "Dominuje nad rywalami"

Jednym z nich może być 16-letni Chido Obi-Martin, czyli duński napastnik grający w drużynie Arsenalu U-18. W sobotnie popołudnie młodzieżowa ekipa londyńskiego zespołu wygrała aż 9:0 z rówieśnikami z Norwich, a siedem bramek w tym meczu zdobył właśnie Obi-Martin! To kosmiczne liczby, pokazujące potencjał Duńczyka. Tylko w ostatnich siedmiu spotkaniach zdobył w sumie 24 bramki!

Pierwszy raz głośno o Obim-Martinie zrobiło się w listopadzie ubiegłego roku, gdy zdobył dziesięć bramek w wygranym 14:3 meczu z Liverpoolem w rywalizacji drużyn U-16. Na przestrzeni całego sezonu grał dla trzech drużyn Arsenalu U-16, U-18 i U-21 i czeka na debiut w dorosłym zespole, chociaż miał okazję trenować z zespołem Artety.

Co na pewno wyróżnia 16-latka, to niezwykłe warunki fizyczne, gdyż już mierzy 188 centymetrów wzrostu, a do tego charakteryzuje się niezłym dryblingiem. - Chido naprawdę dominuje ze względu na swoją budowę ciała, ale nie sądzę, żeby to był jedyny powód. Jest wysoki i silny, ale jest też zwinnym zawodnikiem. Jest dobry w utrzymywaniu się przy piłce, ale jest też dobry w pojedynkach i dryblingu - powiedział Jesper Mikkelsen, selekcjoner kadry U-17 Danii cytowany przez Bold.dk.

No właśnie - dla jakiej kadry mógłby grać Chido Obi-Martin? Z racji wychowania oczywiście Dania, ale z powodu swojego ojca może reprezentować także Nigerię. Ponadto widzieliby go u siebie także Anglicy. Wszystko jest więc otwarte i sam zawodnik będzie miał decydujący głos ws. tego, dla jakiej kadry będzie grał w przyszłości.

W sumie w tym sezonie zdobył 28 bramek w 22 meczach dla drużyn U-18 i U-21 Arsenalu.

Arsenal walczy o mistrzostwo Premier League

Chido Obi-Martin jest na pewno melodią przyszłości, a jednocześnie młody skład Arsenalu walczy o mistrzostwo Anglii. Przed rokiem drużyna Mikela Artety nie utrzymała tempa narzuconego przez Manchester City, a w obecnym dotrzymuje kroku ekipie Pepa Guardioli. Na cztery kolejki przed końcem sezonu Arsenal ma 77 punktów i prowadzi w tabeli Premier League. Manchester City ma 76 punktów, ale jeden mecz rozegrany mniej od "Kanonierów".