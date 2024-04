Kapitalne wieści prosto z Wysp. Moder wrócił i zbiera pochwały. Co za słowa

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Brighton nie były zbyt udane. Piłkarze Roberto De Zerbiego czekają na ligowe zwycięstwo od 10 marca, a w ostatnich pięciu meczach zdobyli zaledwie dwa punkty. Nie dali rady również w czwartek, gdy na własnym stadionie zmierzyli się z Manchesterem City. "To była miazga" - napisał Michał Salamucha ze Sport.pl.

Roberto De Zerbi rozpływa się nad Moderem. "Jego podejście i zachowanie są niesamowite"

Od samego początku na murawie zameldował się Jakub Moder, dla którego również nie było to zbyt dobre spotkanie. Finalnie został zmieniony w 56. minucie przez Brazylijczyka Igora, a jego występ serwis Sofascore ocenił na 6,4. Mimo że spisał się przeciętnie, to cieszy fakt, że regularnie wychodzi już w podstawowym składzie, nawet na takich rywali jak m.in. Liverpool, Arsenal czy właśnie City.

Szkoleniowiec Roberto De Zerbi obszernie wypowiedział się na jego temat i docenić pracę, jaką włożył w powrót na boisko. Zaznaczył, że początkowo nie wszystko wyglądało jednak dobrze. - Gdy tak długo nie grasz, jest ciężko. Widać było, że miał problemy. Ale po dwóch, trzech miesiącach było coraz lepiej. Teraz gra w wyjściowym składzie. Bardzo dobrze zagrał przeciwko Liverpoolowi, jak i Arsenalowi - przekazał w czwartek w rozmowie z Viaplay.

Reprezentant Polski najczęściej występuje w środku boiska, a ostatnio nawet zdarzało mu się bliżej pola karnego rywala. Trener podkreśla, że jest to jednak wszechstronny zawodnik, który poradzi sobie wszędzie. - Czasami nie grał na dogodnej dla siebie pozycji. Pamiętam wyjazdowy mecz z West Hamem (0:0), grał jako skrzydłowy. To dobry chłopak i piłkarz. Jest ważny dla grupy, a jego podejście do treningów i zachowanie są niesamowite - podsumował.

Takie słowa o naszym piłkarzu, to świetne informacje dla selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Nie ma żadnych wątpliwości, że Moder powinien znaleźć się wśród powołanych na zbliżające się Euro 2024, a biorąc pod uwagę jego występ na ostatnich ME, może odegrać kluczową rolę na murawie.

Po 33. kolejkach Premier League Brighton zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 44 pkt.