Trener Manchesteru United ma dość. Co za szaleństwo. "Przekroczono granicę"

Nie tak miał wyglądać drugi sezon ten Haga w Manchesterze United. Kompromitacja w europejskich pucharach i pożegnanie z Ligą Mistrzów już zimą, a także aż 12 ligowych porażek mówią same za siebie. Notowań nie polepszyły zwycięstwa - sobotnie w półfinale Pucharu Anglii z Coventry City i środowe w lidze z Sheffield United.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Ten Hag buduje oblężoną twierdzę. Poszedł na wojnę z dziennikarzami

Manchester United był o krok od kolejnego blamażu. W sobotnie popołudnie prowadził w półfinale FA Cup z drugoligowym Coventry City już 3:0, ale w końcówce dał sobie wbić trzy gole i sędzia zarządził dogrywkę. W niej niżej notowani rywale trafili po raz czwarty. Z pomocą United przybył VAR. Ostatecznie 20-krotnym mistrzom Anglii udało się wygrać w rzutach karnych.

Nic dziwnego, że po wymęczonym awansie i kolejnym słabym spotkaniu na Manchester spadło wiele słów krytyki. Pod ostrzałem znalazł się także Erik ten Hag. Szkoleniowiec nie był zadowolony z zachowania dziennikarzy. Nazwał ich "żenującymi".

Oliwy do ognia dodał środowy, zaległy mecz Premier League przeciwko Sheffield United. Choć na Old Trafford gospodarze wygrali 4:2, to dwukrotnie musieli gonić wynik, bowiem dali sobie wbić dwa gole najgorszemu zespołowi w lidze. Ten Hag postanowił, że nie odpowie na krytyczne pytania ze strony żurnalistów.

O sprawie pisze "Daily Mail", przywołując doniesienia "The Telegraph": - Ten Hag uznał, że część krytyki i relacji z niedzielnego występu, a także jego przyszłość jako szefa United - która jest poddana kontroli po trudnym sezonie - była obraźliwa. Holender uważa, że przekroczono granicę tego, co jest akceptowalne.

54-latek miał być niezadowolony z powodu wpisów dziennikarzy w mediach społecznościowych. Dziennikarz "Manchester Evening News" Samuel Luckhurst, który od lat zajmuje się Manchesterem United, podczas dogrywki w półfinale FA Cup napisał na X: - Ten Hag nie może tego przetrwać. Musi odejść natychmiast.

Sezon nieuchronnie zbliża się ku końcowi, a Manchester United zakończy go poza gronem zespołów, które zakwalifikują się do Ligi Mistrzów. Przegrał aż 12 ligowych meczów, a przez lwią część rozgrywek miał ujemny bilans bramkowy.

"Daily Mail" zauważa, że to nie pierwszy raz, kiedy ten Hag nie radzi sobie z presją ze strony mediów. Już w grudniu klub nałożył zakaz na cztery redakcje w związku z zarzutami, że nie dano szansy odnieść się mu na negatywne historie dotyczące niezadowolenia zawodników z pracy z Holendrem.

Niewykluczone, że latem szkoleniowiec pożegna się z Old Trafford. Decyzję w tej sprawie ma podjąć Omar Berrada, który budował potęgę Manchesteru City. To jemu Jim Ratcliffe ma powierzyć sportową władzę w klubie. To on będzie miał wybrać nowego menedżera, jeśli zdecyduje się na zakończenie współpracy z ten Hagiem.

Kolejny mecz Manchester United rozegra w sobotę 27 kwietnia. Na Old Trafford zagra z Burnley - kolejnym zespołem znajdującym się w strefie spadkowej.